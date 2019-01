Riisistä kokkaat helposti ja halvalla – kokeile vaikka paistettua riisiä, josta tällä reseptillä tulee kotioloissa yhtä herkullista kuin ravintolassa

Ruoka

Riisistä kokkaat helposti ja halvalla – kokeile vaikka paistettua riisiä, josta tällä reseptillä tulee kotiolo

Suurimmalle

Vegaaniseen

Paistettu riisi

Viikonloppuna

osalle maailman väestä riisi on yhtä kuin ruoka. Ihania herkkuruokia riisistä saakin kokattua.Riisi sopii täydellisesti kauppalistalle tammikuussa, jolloin matti vielä lymyilee lompakossa. Sukella ennen kauppareissua säilyke- ja maustekaappiin, ja hanki lisäksi muutama täydentävä raaka-aine.täysjyväriisipeltiin uppoavat melkein mitkä tahansa kasvikset tai juurekset. Lempeän tempen tilalle sopii hyvin myös tofu, ja pavutkin voi valita maun ja saatavuuden mukaan. Jos mahdollista, kokeile mustapapuja: niiden maku on miellyttävän tiivis ja pähkinäinen – sukua vegaaniselle fermentoidulle proteiinille tempelle.on ravintolatasoinen ruoka. Se valmistuu pikaisesti arki-iltanakin, kunhan kokkausta on malttanut ennakoida hieman. Täydellinen paistettu riisi nimittäin vaatii täydellisesti keitetyn ja kylmäksi jäähdytetyn jasmiiniriisin. Juuri keitetystä lämpimästä riisistä ei fried rice onnistu, joten varastoi runsas satsi keitettyä riisiä jääkaappiin jo edellisenä iltana.otetaan juhlaruuan mallia Nigeriasta. Perinteinen riisi jollof rice on niittänyt herkkusuiden keskuudessa mainetta ympäri maailman, eikä suotta. Riisipadan pohjaksi sekoitetaan kasviskastike, josta basmatiriisi saa rauhassa imeä kaikki ihanat aromit.