Tämän viiden tähden portviinin rypäleet murskataan tallomalla

Portviinitalo Churchillillä ei ole vielä pitkää historiaa, vaikka näin saattaisi olettaa. Kuuluisa portviinitalo Graham’s perusti sen 1980-luvulla.Churchillin raaka-aineet tulevat parhaimmiksi luokitelluilta tarhoilta ja rypäleiden murskaamisessa ja sekoittamisessa käytetään perinteistä tapaa: rypäleitä tallotaan jaloilla matalassa altaassa jopa kokonaisen päivän ajan. Näin saadaan väri ja tanniinit irti kuorista hienovaraisemmin.Väriltään tämä jo 13-vuotias portviini on keskisyvän punaruskea. Tuoksu on voimakkuudeltaan kohtalainen, ja koska portviineissä on 20 prosenttia alkoholia, tuoksukin on alkoholinen. Viini maistuu makealta, mutta myös yllättävän pirteältä ja ryhdikkäältä reilun hapokkuuden ansiosta. Tanniineja on melko paljon, mutta niiden karvaus on hienostunutta. Upein asia kauniisti kaartuvassa maussa on aromimaailma. Se alkaa mesimarjalla, johon sekoittuu kuivattuja luumuja ja taatelia. Hapokkuuden ja tanniinien höystämässä jälkimaussa aistii vielä pähkinää.Tämä viini on parasta sellaisenaan, mutta miedohko sinihomejuusto, marjapiirakat ja hedelmäiset jälkiruuat ovat sen mahdollisia kumppaneita.