Keittokirja lapsen mieleen

Mikä?

Toimiiko?

Sinä osaat – Pienen kokin keittokirja on suunnattu lasten ja aikuisten yhteiseen ruuanvalmistukseen. Sen resepteissä kerrotaan värikoodein, mikä työvaihe sopii pienellekin lapselle, ja mikä on jätettävä aikuiselle tai aikuisen valvonnassa puuhailevalle koululaiselle.Reseptejä on kaikkiaan 155 kappaletta. Variaatiokin on iso: helpoimmillaan neuvotaan miten välipalaleipiin muotoillaan otuksen naama tai päärynästä tehdään viinirypäleillä siilin näköinen. Hankalimmista ohjeista voisi mainita marmeladit, joiden hyytyminen on usein arpapeliä, tai pataleipä, jossa aikuinenkin saa olla todella varovainen tulikuuman padan kanssa taiteillessaan.Kirjassa on vaihekuvia, jotka helpottavat pienen kokin puuhailua. Ne miellyttivät kanssani kokkailleen 8-vuotiaan silmää.Markkinoilla oleviin uutuuskirjoihin verrattuna kirja jää kyllä kuvissa ja taitossa auttamattoman kotikutoiseksi.8-vuotias valitsi kokeiluun kärpässienet, joiden viehätys perustui pelkästään hauskaan ulkonäköön: kananmunien päälle koverrettiin tomaattilakit, jotka pilkutettiin majoneesilla.Toinen kokeiluruoka oli tuliset kanansiivet. Niihin valmistettiin maustekastike helposti tehosekoittimessa. Kastike oli maukas, mutta ikävästi niin löysää, että iso osa siitä valahti broilerin päältä leivinpaperille. Lasta tämä ei haitannut, sillä tulisuuskin miedontui samalla lapsen suuhun sopivaksi.Parhaiten testissämme onnistuivat omenatortut: omenaviipaleita ladottiin valmiin lehtitaikinalevyn päälle ja siveltiin marmeladilla. Helppoa ja hyvää.Kirjassa on kivoja ideoita ja se selvästi innosti lasta. Yksi hyvistä keksinnöistä on reseptihaun toteuttaminen pienillä ruokakuvilla: niistä 8-vuotias bongaili loputtomasti reseptejä, joita hän olisi halunnut kokeilla, ja kuvahaku helpotti myös reseptin löytämistä kirjasta.