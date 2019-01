Kokkaa jotain ihan uutta jauhelihasta – Tässä viisi helppoa ja nopeaa reseptiä, joista yksikään ei ole makaronilaatikko

Ruoka

Kokkaa jotain ihan uutta jauhelihasta – Tässä viisi helppoa ja nopeaa reseptiä, joista yksikään ei ole makaron

Nälkä

Yhden astian jauhelihapasta (20 min)

Kiinalaiset jauhelihanuudelit (20 min)

Sloppy joe -burgerit (25 min)

Lihapulla-mozzarellapaistos (30 min)

Tortillalasagne (35 min)

kurnii. Kaapissa on paketti jauhelihaa. Lounaalla oli mureketta. Makaronilaatikkoa puolestaan syötiin viikonloppuna.Tilanne on tuttu monessa kodissa. Mitä arkisesta jauhelihapaketista voisi tälle illalle kokata? Mielellään nopeasti valmistuvaa ja ei sitä ainaista makaronilaatikkoa, vaikka hyvää sekin toki on.Ruokatorstain toimitus tarttui haasteeseen ja kokosi viisi helppoa jauheliharuokaa, jotka ovat valmiita puolessa tunnissa tai alle. Ja jos kaapissa onkin jauhelihan sijaan paketti esimerkiksi nyhtistä, härkistä tai kauramurua, useimmat näistä resepteistä onnistuvat hyvin kyllä siitäkin.Nopeasti ruokaa ja vieläpä vähällä tiskillä? Kiinnostaa kyllä! Tämä jauhelihapasta valmistuu kätevästi yhdessä kattilassa, eikä valmistuskaan vie kuin vaivaiset 20 minuuttia. Nopeuden salaisuutena on valmis tomaattikastike.Pasta ja jauheliha on todellinen klassikko. Kun bolognese alkaa puuduttaa, kokeile kiinalaista versiota, jossa spagetin tilalla on riisivermiselliä eli ohutta riisinuudelia. Kastike puolestaan saa juuri sopivasti potkua valkosipulista, inkivääristä sekä chili- ja hoisin-kastikkeista.Rakastatko hampurilaisia mutta tänään ei pihvien paistaminen innosta? Kokeile amerikkalaisia sloppy joe -purilaisia, jotka täytetään paksulla ja maukkaalla jauhelihakastikkeella. Sloppy joen syöminen on sottaista, mutta maku palkitsee. Näitä tehdään toistekin!Pasta ja lihapullat muuttuvat melkein uudenlaiseksi annokseksi, kun pyöräytät ne meheväksi paistokseksi mozzarellan kanssa. Näitä lihapullia kannattaa muuten kokeilla sellaisenaankin, sillä pepperonimakkara ja parmesaanijuusto tekevät niistä lyömättömän hyviä.Vanha kunnon lasagne maistuu aina, mutta sen valmistaminen on vähän turhan suuritöistä ja aikaa vievää arki-iltaan. Tämä meksikolainen tortillalasagne eli chilaquiles sen sijaan on valmis puolessa tunnissa. Lasagnelevyjen sijaan pannuun ladotaan nachoja, ja paistos syödään tietenkin avokadon ja korianterin kanssa.