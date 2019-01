Ruoka

Veriappelsiinit saapuivat, keikauta ne kakuksi – Jos kokkaat tänä viikonloppuna vain kerran, kokeile tätä

Veriappelsiiniin

Näin

Instagram-kuvissa

Appelsiinikakku

Resepti: Sanna Kekäläinen

kannattaa tarttua, jos sellainen tulee kaupassa vastaan. Näiden sitrushedelmien sesonki nimittäin on harmillisen lyhyt, tammikuusta maaliskuun alkuun.Suomessa tarjolla olevia veriappelsiinilajikkeita ovat muun muassa Tarocco ja Moro. Sisiliasta tulevaa Taroccoa arvostetaan herkuttelijapiireissä, sillä sen happamuus ja makeus ovat hyvässä tasapainossa. Moro puolestaan on maultaan kirpeämpi.kauden alussa veriappelsiineista kannattaa nauttia sellaisenaan, kuori irtoaa helposti eikä siemeniäkään yleensä ole kovin paljon. Veriappelsiinista voi puristaa myös ihanaa mehua vaikka aamupalapöytään.Vinkkinä someihmisille: dramaattisen näköiset veriappelsiinit tuovat värinsä myötä piristystä myös sosiaalisen median kuvavirtaan. Veriappelsiini onkin lähes avokadon vertainen Instagram-hedelmä.Juttu jatkuu kuvan jälkeen.kelpaa esitellä myös tätä appelsiinikeikauskakkua, joka on ollut HS:n lukijoiden talvikakkusuosikki jo usean vuoden ajan. Ja kun maistat tätä raikasta – ja samalla sopivan retrohenkistä – keikauskakkua, ymmärrät, mistä suosio johtuu: kakku on helppo, herkullinen ja näyttää kuvissa yhtä hyvältä kuin maistuukin.valmistusaika 30 min + 1 h8–10 palaa1 appelsiini1 veriappelsiini2 dl vaaleaa siirappia150 g voita4 huoneenlämpöistä kananmunaa2½ dl sokeria2½ dl vehnäjauhoja1½ tl leivinjauhetta2½ dl mantelijauhettaPese appelsiinit huolellisesti. Leikkaa ohuiksi viipaleiksi. Kiehauta siirappi pannulla. Lisää appelsiinit ja anna seoksen kiehua miedohkolla lämmöllä noin 10 minuuttia. Ota pannu pois lämmöltä ja anna jäähtyä noin 10 minuuttia.Sulata voi. Pingota leivinpaperi halkaisijaltaan noin 22 cm:n kokoiseen irtopohjavuokaan. Lado vuokaan appelsiiniviipaleet. Säästä siirappi tarjoiluun.Vatkaa munat ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi. Sekoita jauhot, leivinjauhe ja mantelijauhe keskenään. Lisää jauhoseos ja sulatettu voi vuorotellen munaseokseen, sekoita varovasti. Kaada taikina voideltuun vuokaan. Paista 175-asteisessa uunissa 45–60 minuuttia.Käännä kakku ympäri tarjoiluvadille. Valuta siirappia kakulle tai tarjoa se erikseen, jotta jokainen voi itse lisätä siirappia halutessaan. Kakku maistuu parhaalta jäähtyneenä.