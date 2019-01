Ruoka

Karvasta herkkua Piemontesta

Roberto Sarotto Barbaresco Riserva 2013



Italia, DOCG Barbaresco



Tuottaja: Roberto Sarotto



Rypäle: Nebbiolo



Hinta: 23,09 e



Saatavuus: Kohtalainen, löytyy viinipainotteisista Alkon myymälöistä



5/5 tähteä









Mikä? Alkon tammikuun teemoihin on päässyt mukaan Italian Piemonte. Viininystävä kiittää, alue onkin varsinkin punaviinien osalta yksi Italian parhaimmista. Sen viinit tunnetaan hyvästä laadustaan ja eri tyylejä on runsaasti. Viikon viini on nebbiolosta tehty barbaresco-viini.



Millainen? Roberto Sarotto Barbaresco Riserva 2013 -viinin väri on vaalea ja mahongin punertava. Hennossa tuoksussa on monipuolisesti erilaisia aromeja: hentoa vadelmaa, kuivattuja marjoja ja hedelmiä, savuisuutta, pähkinää ja sikaria laatikkoineen. Maku on täysin kuiva ja hedelmäisyydeltään melko ohut, mutta intensiivinen ja hyvin pitkä. Happoja on runsaasti ja vaikka viini onkin melko täyteläinen, se ei missään nimessä maistu paksulta mehulta. Tanniineja on runsaasti, mutta tässä barbarescossa ne eivät kuivata liikaa suuta ja ovat viinin luonteeseen nähden erittäin sopivat. Ne myös antavat upeasti vaihtelevien aromien putkahdella esiin jälkimaussa.



Mihin? Tuskin kukaan muu kuin utelias ja intomielinen harrastaja juo karvasta ja tiukkaa punaviiniä sellaisenaan. Tämä viini on tehty ruokapöytään, ja se sopiikin erinomaisen hyvin punaisten lihojen seuraan. Myös juustot peittoavat tanniineja oikein hyvin. Viini kehittyy vielä useita vuosia, joten sitä kannattaa ostaa varastoon.