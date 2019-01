Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Edullinen borssikeitto lämmittää ja täyttää kivasti päivän kasviskiintiötä

Ruoka

Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Edullinen borssikeitto lämmittää ja täyttää kivast

kunnon borssi on soppa, jota tulee tehtyä aivan liian harvoin. Liekö syynä punajuurten käsittelyn sottaisuus? Itse käsittelen punajuuret aina kumihanskat kädessä.Joka tapauksessa – borssi on mitä erinomaisin ruoka näin tammikuun viimeiseen viikonloppuun. Etenkin jos uutenavuotena tuli tehtyä lupauksia, joiden pitämiseen riittää vielä motivaatiota: säästä rahaa, syö enemmän kasviksia ynnä muuta.borssikeittoversioon tulee rutkasti kasviksia, kuten punajuuria, kaalia, porkkanaa ja selleria. Soppa on smetananokareesta huolimatta suhteellisen kevyttä ja terveelliseksikin luokiteltavaa syötävää.Borssi on myös kohtuullisen edullista, juurikin kasvisvoittoisuuden takia. Tähän versioon tulee palanen mureaa naudan paahtopaistia, joka kypsyy keittolihoja nopeammin. Jos haluat syödä vegeruokaa, borssi onnistuu hyvin myös ilman lihaa. Ruokaisuutta soppaan saa esimerkiksi kypsistä mustapavuista tai rapeaksi paistetuista kylmäsavutofukuutioista. Lisää ne keittoon kypsennyksen loppuvaiheessa.tavallista nopeampi versio syntyy mureasta lihasta, vaikkapa naudan paahtopaistista. Jos käytät esimerkiksi naudan etuselkää, keitä lihaa tunti tai puolitoista pidempään, että se on varmasti mureaa. Jos taas haluat vielä nopeammin valmistuvan borssin, korvaa liha ruskistetuilla makkarapaloilla.Lautasellinen höyryävän kuumaa soppaa lämmittää mukavasti pakkaspäivänä. Etenkin kun keitto on itse tehty.valmistusaika 1 h 15 min4–6 annosta400 g mureaa naudanlihaa, esimerkiksi paahtopaistia75 g voita1½ l vettä2 lihafondikuutiota1 laakerinlehti1 sipuli1 iso porkkana50 g juuriselleriä450 g (3–4 kpl) punajuuria200 g kaalia½ rkl sokeria½ tl suolaamustapippuria1 rkl tomaattipyreetä1 rkl valkoviinietikkaa3 perunaalehtipersiljaa hienonnettunasmetanaaPyyhi liha talouspaperilla kuivaksi. Pilko liha 2½ cm x 2½ cm:n kuutioiksi (poista mahdolliset kalvot ja jänteet).Käytä voista puolet lihan ruskistamiseen. Kuumenna ison kattilan pohjalla voita. Ruskista lihapalat parissa erässä joka puolelta niin, että niissä on hyvä ruskea pinta.Kaada lihapalojen päälle kattilaan vesi ja lisää fondikuutiot sekä laakerinlehti. Laita kiehumaan miedolle lämmölle (noin 35–40 minuutiksi) kannen alle ja jatka muiden ainesten käsittelyä.Kuori sipuli, porkkana ja selleri. Hienonna sipuli, pilko selleri pieniksi ja porkkana hieman isommiksi paloiksi.Suojaa työlauta muutamalla kelmukerroksella. Kuori punajuuret. Raasta ne kartioraastimen isokoloisella terällä tai monitoimikoneessa (Raastetta tulee noin 350 g). Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi.Kuumenna jäljelle jäänyt osa voista isossa paistinpannussa tai kattilassa. Laita sipulit voihin ja kuullota muutaman minuutin ajan.Lisää selleri ja porkkana, paistele taas muutaman minuutin ajan. Lisää punajuuri ja kaali, paista vielä noin 10 minuuttia eli siihen asti, kunnes kasvisraaste on hieman kypsynyt ja sen tilavuus on pienentynyt. Mausta sokerilla, suolalla ja mustapippurilla, sekoittele pannulla vielä minuutin ajan.Kuori lihakattilan liemestä tarvittaessa vaahtoa pois. Kaada pannussa olevat kasvikset lihakattilaan. Yhdistä tomaattipyree ja viinietikka ja lisää seos kattilaan. Keitä noin 20 minuuttia.Kuori ja pilko perunat. Lisää ne keittoon ja keitä noin 15 minuuttia, kunnes perunat ovat kypsiä. Tarkista maku. Lisää tarvittaessa suolaa.Viimeistele keitto lehtipersiljalla. Tarjoa smetanan kera.Resepti: Katja Bäcksbacka