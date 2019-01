Ruoka

Tipattoman raikas päätös

Kosteampaan kauteen on parasta palata kevyesti ja raikkaasti, kuten lasillisella tätä australialaista rieslingiä. Riesling on muuten hämmentävän suosittu rypälelajike Suomessa. Rieslingviinejä löytyy Alkosta yli 340 tuotemerkkiä, kun maailman suosituimmasta rypäleestä chardonnay’sta tehtyjä viinejä on vain hiukan yli 300 tuotemerkkiä. Siitä huolimatta 20 myydyimmän tuotemerkin joukossa on vain kaksi rieslingiä. Tämä tarkoittaa sitä, että monelle erityyppiselle rieslingille on tasaisesti kysyntää.Hyvin vaalean värin seasta nousee kohtalainen ja kiinnostava tuoksu. Hallitsevia aromeja ovat keltainen omena, mieto aprikoosi ja kukkaisuus. Näiden takana voi aistia mineraalisuutta. Viinin maku on hyvin kuiva ja raikas, sillä hapokkuus on todella rapean tuntuista. Viinin hedelmäisyys ei ole kovin paksu. Kevyen viinin maku on yllättävän tyylikkäästi rakennettu hedelmien, kukkaisuuden ja hitaan maun loppupuolella esiin putkahtavan mineraalisuuden varaan. Tyylikäs viini jättää suuhun nätin kukkaisen jälkimaun.Tämä australialainen riesling on monikäyttöinen. Se sopii monille rasvaisille ruuille ja vaaleille lihoille. Suutuntuma aterian ohessa on takuulla raikas.