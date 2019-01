Ruoka

Hummus hurmasi suomalaiset – kauppojen isosta hummusvalikoimasta kaksi sai neljä tähteä HS:n testissä

Näinkö monta näitä todella on? Ruokatorstain raati ihmettelee pöytään katettuja hummuksia eli kikhernetahnoja, jotka on maustettu seesamitahna tahinilla ja sitruunalla. Hummus on Lähi-idän keittiön kulmakiviä, ja kikherneiden runsas proteiini on tehnyt siitä kasvissyöjien suosikin.