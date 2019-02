Heitä kalan pää keittoon ja lisää rutkasti suolaa – HS:n ruokatoimittajien vinkeillä keität kaikkien aikojen parhaan kalakeittosi

Ruoka

1. Keitä itse kalaliemi: pyydä kalan pää mukaan kalatiskiltä

2. Liemi onnistuu myös lintsaten

3. Kala pulahtaa soppaan viimeisenä

4. Sopan muut sattumat

5. Muista mausteet

6. Sopankeittäjän oikotiet

7. Vinkkejä muualta

8. Viimeistele mieleiseksesi

9. Leipää lisukkeeksi

10. Syö kalakeitto heti

syntyi viime vuonna uusi ruokajuhla, kun kansallista kalakeittopäivää vietettiin ensimmäistä kertaa. Tänä vuonna kalakeittopäivää juhlistetaan tiistaina 12. helmikuuta.On siis syytä käydä sopankeittoon. Ruokatorstain toimitus kokosi kymmenen niksiä, joilla valmistat taatusti toimivan kalasopan tai virität jo ennestään hyväksi havaitun reseptin vielä piirun verran paremmaksi.Jutun lopusta löydät myös linkit Ruokatorstain parhaisiin kalakeittoresepteihin., ja paras maku liemeen tulee kalojen päistä ja ruodoista. Ne kannattaakin pyytää kalatiskiltä mukaan, vaikka ostaisit pelkän fileen. Jätä kuitenkin kidukset pois, ne eivät liemeen kuulu. Parhaiten liemi onnistuu vähärasvaisten kalojen perkeistä; lohen perkeistä tulee helposti tunkkaisen makuinen liemi. Huuhtaise perkeet ja pane kattilaan kylmään veteen. Lisää esimerkiksi halkaistu sipuli, pala purjoa, muutama pippuri ja tillinvarsia. Kuumenna hitaasti kiehuvaksi ja kuori vaahto. Anna kiehua puoli tuntia, siivilöi liemi. Jos liemi kaipaa voimakkaampaa makua, keitä sitä vielä hetki kasaan.Jos liemen keittely ei kiinnosta, vähemmälläkin vaivalla onnistuu. Keiton. Monet lorauttavat kalakeiton joukkoon maitoa tai kermaa, ja aasialaisittain maustettuun kalasoppaan sopii tietenkin kookosmaito. Kokeile keitossa myös tomaattipohjaista lientä tai sulatejuustonokaretta.Kala kypsyy nopeasti, joten, minkä jälkeen keitto enää kuumennetaan. Keittoon sopivat oikeastaan kaikki kalat, mutta yleisimpiä ovat lohi, siika, ahven, muikku, hauki ja tähän aikaan vuodesta made. Eri kalalajeja voi myös rohkeasti yhdistellä, ja soppaan sopivat myös simpukat ja katkaravut.Kalakeiton välttämättömät ainekset ovat kala ja liemi, mutta. Minimalistien mielestä perinteiseen soppaan riittävät kalan lisäksi peruna ja sipuli. Kalan makuun sopivat hyvin fenkoli ja purjo, eikä varsiselleriäkään kannata pelätä.Jos kalakeittosi maistuu vetkulta, syynä on luultavasti liian vähäinen suolan määrä.. Laakerinlehti ja muutama pippuri antavat hyvää makua, ja jos mielit vähän viritettyä keittoa, lisää mukaan fenkolinsiemeniä, anista tai korianterinsiemeniä. Täyteläistä makua keittoon saa nokareella voita, ja pieni määrä kylmäsavulohta antaa miellyttävää savuisuutta. Lopuksi pieni loraus sitruunaa, koska kalakeittokin kaipaa pientä hapokkuutta tuomaan maut kunnolla esille.. Liemeen voi nakata kaupan pakastealtaan peruna-juuressekoitusta tai peruna-sipulisekoitusta. Myös kypsiä pariisinperunoita voi käyttää kalakeitossa. Kiireessä apua tuovat valmiiksi paloitellut sekä kypsennetyt, vaikka savustetut kalat.Jos suomalainen kalakeitto kyllästyttää,. Vahvan makuinen ja monta kalaa yhdistävä bouillabaisse on alkujaan kotoisin Etelä-Ranskasta, Marseillesta, jonka ravintoloissa se edelleen saatetaan tarjota perinteiseen tyyliin: ensin pöytään tuodaan liemi ja vasta myöhemmin kalapalat.Seljanka muistetaan marsalkka Mannerheimin mieliruokana. Keiton hieno erityispiirre on kirpeä ominaismaku, joka saadaan suolakurkkujen säilöntäliemestä, sitruunasta tai vaikkapa kapriksista.. Myös monet muut ainekset sopivat keiton päälle: jos keitto on aasialaishenkinen, käytä tuoretta korianteria tai kevätsipulia, jos makumaailma on Etelä-Euroopasta, kokeile lehtipersiljaa ja basilikaa. Myös rapeaksi paistetut mallasleivänmurut sitruunankuorella höystettynä sopivat viimeistelyyn.. Vanha niksi on laittaa 1–2 voilla silattua leipäpalaa muutamaksi minuutiksi kattilaan keiton sekaan, jolloin ne antavat keittoon lisämakua. Välimeren maisemista makunsa ammentavan, sakeamman keiton lisukkeeksi voi kattaa vaaleaa leipää, jota on mukava dipata liemeen.Monet keitot paranevat ”vanhetessaan” eli ovat vielä makoisempia kun ne lämmittää uudelleen. Kalakeitto ei kuulu niihin. Kalakeitto on tuoretuote, jonka tärkein ainesosa, kala, on herkkä raaka-aine. Uudelleen lämmittäminen voi tehdä kalasta (tai mukana olevasta äyriäisestä) kovahkon tai vaihtoehtoisesti jopa hajottaa sen hiutalemaiseksi.