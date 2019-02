Ruoka

Rakkauspasta keitetään kahdelle – nämä hemmotteluruuat katetaan pöytään ystävänpäivänä

Sydäntalvella

Kasvisruuan

Klassisen

tarvitaan hemmotteluruokaa. Ajankohtaan osuu sopivasti myös ystävänpäivä – mikä ihana syy kokata kunnon lautaselliset herkullista pastaa.Pasta on useimmiten pikaruokaa, mutta silloin tällöin kastikkeen hauduttamiseen kannattaa uhrata aikaa. Ruskista pala naudanlihaa ja muhita se hartaasti olutkastikkeessa. Sillä välin kun lihakimpale on uunissa, liedellä poreilee tomaattikastike. Kun nämä asiat lopuksi yhdistetään, tie pastataivaaseen on auki.ystävä ilahtuu täyteläisestä valkopapukastikkeesta, johon surautetaan runsas kourallinen tuoreita basilikanlehtiä. Vihreys viimeistellään herneillä.carbonaran valmistuksessa kerma on kuuma peruna. Perinteiseen ohjeeseen se ei kuulu, mutta kaikki on sallittua kotikeittiössä. Lorauta halutessasi kastikkeeseen kermaa, tai höystä se paistetuilla herkkusienillä ja viipaloidulla kypsällä broilerin rintafileellä.