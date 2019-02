Ruoka

Kuohuviini, jonka maku on kuin Cavan ja Proseccon välimailta

Mikä?

Millainen?

Mihin?

Eteläafrikkalainen Stellar Organics Brut tarjoaa maukkaan elämyksen niille kuohuviinin ystäville, joille cavassa tuntuu olevan liian vähän hedelmäisyyttä ja proseccossa taas liikaa aromaattisuutta.Rypäleenä viikon viinissä on käytetty Chenin Blancia, jonka aprikoosin ympärille muodostunut maku tarjoaa hyvän hedelmäisyyden höystettynä pienellä kukkaisuudella. Joillekin tämä tuo mieleen päärynän, toisille omenan hunajan kanssa.Vaalean kellertävässä kuohuviinissä on tuoreet kuplat ja kohtalaisen runsas tuoksu. Aromit ovat enimmäkseen puhtaan rypäleellisiä: aprikoosia, keltaista omenaa ja hiukan hunajaa sekä sitrusta. Mukaan mahtuu myös aavistus paahteisuutta. Maku on hyvin kuiva ja hapokkuus pirteää ja napakkaa.Chenin Blanc on luonteeltaan hyvin hapokas ja tässäkin se osoittaa oivasti sopivuuden kuohuviineihin. Viini ei ole kovin pitkän makuinen, mutta raikkaan hapokas maku pitää tuoreen hedelmäisiä aromeja hyvin esillä. Loppumaussa voi iloita keveyden, hedelmäisyyden ja hapokkuuden hyvästä tasapainosta.Kepeä, maukas ja kuiva kuohuviini on mainio sellaisenaan aperitiivina tai maljajuomana. Ruokapöydässä se on parhaimmillaan kylmien salaattien kanssa nautittuna.