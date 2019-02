Ruoka

Ulkoilun paras osuus on evästauko – keitä mukaan tuhti talvisoppa ja leivo luksuspullaa

ilmat ja luminietokset kutsuvat viettämään talvilomapäivät ulkona. Ulkoilun lomassa, pakkasen kipristellessä nenänpäätä, tarvitaan energiavarastoja täyttäviä, tuhteja ja lämmittäviä ruokia.Unelmieni retkieväät koostan tanakan patamaisesta keitosta ja sopan kaveriksi leivotuista mustapippurilla höystetyistä parmesaanibriosseista. Kahvin kanssa puolestaan maistuvat mehevät appelsiini-kardemummapullat ja energiaa tihkuvat kaurakeksit. Linkit resepteihin ovat jutun lopussa.pääosaa näyttelevät yksinkertaiset vihannekset, mutta sopan varsinainen juju löytyy pekonista, joka paahdetaan rapeaksi keittokattilassa ja nostetaan sieltä eväsrasiaan odottamaan tarjoilua.Keiton voi hyvin valmistaa tarjoilua edeltävänä päivänä, ja se muuntuu helposti myös kasvisversioksi, jos sellainen on enemmän mieleesi.kaveriksi leivotaan briosseja, joiden sisään on kääritty parmesaaniraastetta ja ripaus mustapippuria. Briossitaikinan ihanuus on siinä, että samasta taikinasta saa leivottua myös eväskahvin kylkiäiset, korvapuustimaiset appelsiini-kardemummapullat.pienempien talviretkeilijöiden kanssa liikkuessa saatetaan tarvita energiatankkausta useampaan otteeseen. Pienet hunajaiset kaurapalat piristävät matkan varrella – ja maistuvat takuulla aikuisillekin.