Ruoka

Borssia ja šarlotkaa on kaunis ja napakka tutustumisopas venäläiseen kotiruokaan, selvisi HS:n keittokirjatest

Mikä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimiiko?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kenelle?

Jaana Virronen: Borssia ja šarlotkaa – maukasta ruokaa venäläiseen tapaan. Atena. 2019. 179 s. 33 e.