Nälkäkiukku on ymmärretty väärin – moni pitää syyllisenä madaltuvaa verensokeria, mutta todellinen aiheuttaja on toisaalla

Nälkäkiukku on ymmärretty väärin – moni pitää syyllisenä madaltuvaa verensokeria, mutta todellinen aiheuttaja

Terve elimistö ei anna verensokerin pudota

Hypoglykemia ei aiheuta kiukkua vaan sekavuutta

Nälkäkiukku kuriin elintapamuutoksilla

tunnistaa tilanteen: nälkä yllättää ja ruokaa pitäisi saada – mieluiten heti. Mutta juuri silloin pitäisi neuvotella, tehdä päätöksiä tai odottaa. Pinna alkaa kiristyä, tulee tiuskittua. Miten kaikesta tuli yhtäkkiä näin vaikeaa?Jokainen on joskus tuntenut nälkäkiukkua. Joillakin ihmisillä nälkä aiheuttaa kuitenkin vahvempia reaktioita kuin toisilla. Pahimmillaan nälkäkiukku häiritsee sosiaalisia suhteita, vaikeuttaa työssä jaksamista ja heikentää yleistä elämänlaatua.Usein väitetään, että nälkäkiukku johtuu alhaisesta verensokerista eli hypoglykemiasta. Se on kuitenkin vain osatotuus. Nälkäkiukulla on yhteys madaltuvaan verensokeriin, mutta sen todellinen aiheuttaja on toi­saalla.Ihmisen elimistössä on tehokas verensokeria säätelevä mekanismi. Kun verensokeri uhkaa laskea terveellisen tason alapuolelle, maksa puuttuu peliin. Se alkaa tuottaa sokeria omista glykogeenivarastoistaan, rasvakudoksesta saaduista rasvahapoista sekä lihasten proteiineista.”Kehon oma sokerintuotanto aktivoituu noin kolme tuntia aterioinnin jälkeen. Sen ansiosta terveen ihmisen verensokeri on melkein aina 4–5 millimoolia per litra – joskus hieman enemmän, joskus vähemmän”, tiivistää erikoislääkäriTampereen yliopistollisesta sairaalasta.Nälkäkiukku ei siis johdu matalasta verensokerista vaan se on verensokeria säätelevän mekanismin sivuvaikutus. Käynnistääkseen maksan sokerintuotannon elimistö erittää insuliinin vastavaikuttajahormoneita, kuten glukagonia, adrenaliinia ja kortisolia. Vastavaikuttajahormoneilla on kuitenkin myös muita vaikutuksia.”Kun ihmiset puhuvat verensokerin laskusta ja nälkäkiukusta, usein he tarkoittavat nimenomaan näiden hormonien aiheuttamia oireita”, Metso sanoo.Hormonien ja matalan verensokerin välisen eron korostaminen voi tuntua nipottamiselta, mutta lääketieteellisesti sillä on suuri merkitys. Hormonien aiheuttama nälkäkiukku on vaaraton osa elimistön normaalia toimintaa.Alhainen verensokeri eli hypoglykemia sen sijaan on merkki siitä, että elimistössä on jokin vialla. Syyllinen voi olla esimerkiksi kortisolin puute, insuliinia erittävä haiman kasvain, syöpä, bakteeri-infektio tai perinnöllinen metabolinen sairaus.Verensokeria säätelevä mekanismi on tärkeä aivoille. Aivot ovat ainoa elin, joka ei kykene tuottamaan lainkaan omaa sokeriaan. Aivosolujen omat energiavarastot riittävät vain muutamaksi minuutiksi.Aivotoiminnan kannalta on onni, ettei verensokeri yleensä vaihtele paljoa. Jos veren glukoosipitoisuus kuitenkin pääsee putoamaan hypoglykemian puolelle eli alle 2,8 millimooliin litraa kohden, ihmisellä alkaa ilmetä muitakin oireita kuin stressiä ja kiukkua. Hypoglykeemisen henkilön tajunta hämärtyy ja hän voi käyttäytyä kuin olisi humalassa. Päänsärky, muistihäi­riöt ja kouristukset ovat mahdollisia. Mitä syvemmälle hypoglykemiaan ihminen vaipuu, sitä suuremmaksi kasvaa tajuttomuuden ja aivovaurion riski.Hypoglykemia on yleinen ja vaarallinen ongelma tyypin 1 ­diabeetikoilla. Syynä on yleensä ylimitoitettu insuliiniannos. Hätätilanteessa diabeetikon verensokerin saa nousuun nopeasti imeytyvillä hiilihydraateilla.Osa terveistä ihmisistä pyrkii ymmärtämään nälän aiheuttamia oireita tekemällä verensokerin pikamittauksia ja diagnosoimalla näin itseään. Lääkärin mukaan tästä seuraa ongelmia.”Omin päin mittaamalla ei saa selville, mitä kehossa oikeasti tapahtuu. Jos joku epäilee kärsivänsä hypoglykemiasta, kannattaa mennä laboratoriokokeisiin ja jättää sairausdiagnoosin tekeminen lääkärille. Itse mitattu verensokeri ei paljasta sitä, onko kyseessä lisätutkimuksia vaativa tilanne”, Metso sanoo.Tiedetään, että nälkäkiukku johtuu ensisijaisesti hormoneista, mutta siihen voi vaikuttaa myös pitkä lista tuntemattomia muuttujia. Aineenvaihdunta ja mieliala ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, eivätkä terveidenkään ihmisten elimistöt toimi identtisesti.”Kaikille tulee joskus nälkä ja kaikki altistuvat samoille hormoneille. Ihmiset ovat kuitenkin yksilöitä. Joidenkin elimistö reagoi rajusti kevyeen verensokerin laskuun tai adrenaliinin erittymiseen”, Metso sanoo.Nälkäkiukkua on tehokkainta torjua elintavoilla. Muun muassa runsas ja jatkuva alkoholinkäyttö järkyttää verensokeria ja hormonitoimintaa. Vähintään yhtä tärkeässä roolissa on ravitsemus.”On hyvä muistaa, että noin kolme tuntia syömisen jälkeen elimistössä tapahtuu muutos. Jos ihmisellä on taipumus nälkäkiukkuun, hän voi varautua tuohon hetkeen syömällä tarpeeksi tiuhaan. Kannattaa valita ruokia, jotka pitävät nälän loitolla. Välipalana esimerkiksi kuitupitoinen ruisleipä juuston tai muun rasvan kanssa on hyvä vaihtoehto”, Metso selittää.Jo pelkkä nälkäkiukun syiden tiedostaminen voi auttaa säätelemään omaa mielialaa. Epämääräinen aggressio ei tunnu niin hallitsemattomalta, kun muistaa, että tunne kumpuaa elimistön normaalista hormonitoiminnasta.