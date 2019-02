Ruoka

Suomalainen marjaviini saa HS:n asiantuntijalta täydet viisi tähteä – ”Upea maku!”

Tämä viini on jälleen ilahduttava esimerkki poliitikoiden penäämästä innovaatiokulttuurista. Viimeinen vuosikymmen on ollut vauhdikas pienpanimoissa ja myös viinatislaamoissa, erityisesti viskin ja ginin tuotannossa. Ja kotimaiset viinintekijät seuraavat perässä luoden herkkiä makuja metsistä, niityiltä ja marjatarhoista.Viinitalo Ainoan uutuustuote on tehty puolukasta, hunajasta ja kuusenkerkästä. Sen alkoholiprosentti on vain 5, joten sitä voi Alkon lisäksi saada myös vaikka kioskilta.Väriltään juoma on vaalean oranssinpunainen. Tuoksu ei ole järin voimakas, siitä kuitenkin erottaa selkeästi kaikki komponentit. Kuusenkerkkä tuo tuoksuun hyvän ja robustin metsän tunnelman. Maku on melko makea. Sokeri tuo viinin täyteläisyyttä mutta muutoin viini on sopivan kevyt. Viinintekijän huippuhyvä taito sekoituksen tekemiseen näkyy herkullisessa maussa: uskomatonta, että kolmesta yksinkertaisesta komponentista saa monipuolisen makuisen viinin, jossa kaikki elementit ovat tyylikkäässä tasapainossa. Maku on vielä pitkäkin: puolukan ja kuusenkerkän karvaus nousee hienosti esiin pienen odotuksen jälkeen. Upea maku!Ainoan Havu sopii erinomaisesti marjaisille jälkiruuille ja myös esimerkiksi kotimaisten erikoisjuustojen seuraan. Parasta se on kyllä sellaisenaan, maistaja voi antautua tyylikkäälle makumatkalle suomalaiseen metsään.