Läskisoosi ei ole löllöä tai sitkeää – kokeile tätä ja huomaat, että se käy vaikka juhlaruuasta

viikon torstaina 28. helmikuuta on suomalaisen kulttuurin päivä, jolloin sopii juhlistaa myös suomalaista ruokakulttuuria. Itselleni se on hyvä syy keittää kattilallinen vanhaa kunnon läskisoosia.Läskisoosi, eli kavereiden kesken läsä, taitaa vaivihkaa palailla ravintoloiden listoille. Helsinkiläinen Kannas-ravintola tapaa tarjota sitä kuukauden ensimmäisinä maanantaina, ja alkuvuodesta läskisoosia on ollut tarjolla lounaalla myös muun muassa Juuressa ja Penélopessa. Jatkuvasti sitä saa ainakin Elitestä ja entisestä Risuhokista, joka nykyään toimii nimellä Meiccu.Laadukkaan läskisoosin tarjonta on pelkästään positiivinen asia, sillä kauhistuin, miten yleisiä lapsuuden läskisoositraumat ovat ikäisteni eli hieman yli kolmekymppisten keskuudessa. Monella tuntui olevan käsitys, että läskisoosi on hailakan ruskeaa kastiketta, jossa lilluu samaan aikaan sitkeitä ja löllöjä ihrasuikaleita.Tässä reseptissä ei ole pelkoa sitkeistä löllökkeistä. Possupalat paistetaan pienissä erissä pinnaltaan rapeiksi ja kauniin ruskeiksi, ja pitkä haudutusaika pitää huolen siitä, että liha pehmenee mureaksi.tehdään niukoista aineksista, joten laatu on valttia. Osta possunkylki mieluummin kokonaisena palana ja leikkaa se itse viipaleiksi, sillä kaupassa valmiina myytävät possunkylkiviipaleet ovat usein liian ohuita. Samalla voit valita lihatiskistä sellaisen kylkipalan, jossa on kunnolla rasvaa.Liha saa parhaan paistopinnan valurautapannussa, ja samassa pannussa kannattaa kuullottaa myös sipulit ja ruskistaa jauhot, jotta kaikki maut varmasti tulevat talteen. Näin läskisoosin mausteeksi riittävät suola ja pippuri.Lihapalojen ruskistukseen kannattaa asennoitua positiivisesti, sillä siitä aiheutuu runsaasti käryä ja samalla lieden ympäristöön roiskuu rasvaa.Anna soosin pulputella miedolla lämmöllä, ja käy silloin tällöin sekoittelemassa ja maistelemassa. Kun possu kypsyy omassa suussasi sopivan mu­reaksi, soosi on valmis.ohjeella valmistuu todellista juhlasoosia, jossa lihaa on reilusti ja kastiketta vähänlaisesti. Jos haluat kastikevetoisemman soosin, lisää enemmän vettä.Tarjoa läskisoosin kanssa rehtejä kuoriperunoita tai pehmoista perunamuusia. Suolakurkut taittavat kivasti kastikkeen rasvaisuutta, ja monet pitävät puolukoista läskisoosin kaverina. Juomana toimii erityisen hyvin kylmä olut, juhlapäivän kunniaksi vaikkapa jostain kotimaisesta pienpanimosta.