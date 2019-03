Hienostunein illallinen syntyy nyt kasviksista: valmistele ruokien komponentit hyvissä ajoin, jotta aikaa jää myös annosten asetteluun

Ruoka

Hienostunein illallinen syntyy nyt kasviksista: valmistele ruokien komponentit hyvissä ajoin, jotta aikaa jää

Kokkaaminen

olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut, että hienostunein valinta illallisvieraiden kestittämiseen on kasvisruoka! Kasvispohjaiset maistelumenut ovat suosittuja ravintoloissa, ja nyt vegegourmet’ta halutaan kokata kotonakin.Mieleenpainuvan kasvisillallisen valmistelu alkaa kaupasta, jossa on tarjolla hyvä valikoima hieman erikoisempiakin kasviksia ja juureksia sekä laadukkaita vegaanituotteita. Erityistuotteita ei tosin tarvita monia, mutta muutama hyvin valittu aines tekee kasvismenusta kiinnostavan.kannattaa aloittaa jälkiruuasta. Granaattiomena-suklaapiirakka voi odotella illallista pitkäänkin, viimeistelyä vaille valmiina.Seuraavaksi kannattaa valmistella pääruuan komponentit. Kun ne on tehty hyvissä ajoin ennen vieraiden saapumista, ei annosten kokoamiseen kulu liikaa aikaa. Voimia ja hermoja on nimittäin hyvä säästää annosten kauniiseen asetteluun. Nyt saa leikkiä keittiömestaria!Alkuruuan valmistuksen voi säästää viimeiseksi tehtäväksi. Rucolan voi pedata lautasille jo etukäteen, ja täytetyn portobellosienen nostaa kuumana päälle. Lisää taiteelliset loppusilaukset ja ryhdy nautiskelemaan.