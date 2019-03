Ruoka

Raikas Pinot noir -viini sopii ruokapöytään

Mikä?

Millainen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mihin?

Alkossa on mukavan laaja valikoima uusiseelantilaisia pinot noir -viinejä, 25 kappaletta. Tämän viikon viiniksi valitsin niistä halvimman, 13 euron hintaisen Spinyback Pinot Noirin.Pinot noir -viinien idea perustuu kolmeen tekijään: hyvään hapokkuuteen, rakenteen ja tanniinisuuden keveyteen sekä tuoreiden viinien kohdalla aromien marjaisuuteen. Kypsässä viinissä aromit kehittyvät maamaiseen suuntaan.Tässä viinissä hapokkuus on hyvin kohdallaan, viini on raikkaan oloinen. Samoin keveys ja hyvin kohtuulliset tanniinit ovat juuri odotusten mukaiset. Aromitkin ovat selkeän marjaisat: punaherukkaa, vadelmaa ja hiukan mansikkaakin. Hiukan kompleksisuutta antaa loppumaun mausteinen ja yrttinen tunnelma. Kokonaisuudessaan viini on tasapainoinen mutta kovin kepeän oloinen. Heppoinen marjaisuus on hiukan mehumainen, sinänsä maukas mutta melko simppeli.Kevyt ja raikas punaviini ei ole kovin trendikäs, sillä moni vaati viiniltä runsautta ja täyteläisyyttä. Ruokapöydässä tällainen hyvärakenteinen ja raikas viini kuitenkin puolustaa paikkaansa. Varsinkin juustoiset ja kevyen kermaiset ruuat saavat tästä viinistä osuvan kumppanin.