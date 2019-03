Pikkulasten riisin syömistä tulisi rajoittaa – riisissä oleva ainesosa kasvattaa syöpäriskiä ja samaa ainetta voi löytyä myös kaivovedestä

Ruoka

Pikkulasten riisin syömistä tulisi rajoittaa – riisissä oleva ainesosa kasvattaa syöpäriskiä ja samaa ainetta

Arseeni

Arseenia ei voi välttää

Arseeni imeytyy eri tavoilla eri lähteistä.

Riisin syöminen ei itsessään ole merkittävä riskitekijä

Todellisuudessa riisin aiheuttama riski on yksilön kannalta olematon.

Pienten lasten riisiannoksia on syytä miettiä

Kaivovesi altistaa arseenille helpommin kuin ruoka

Hyvin arseenipitoista vettä ei pitäisi käyttää ruokakasvien kasteluun.

Artikkelin taustatyössä ovat auttaneet tutkimusprofessori Pertti Koivisto Ruokaviraston kemian yksiköstä ja erikoistutkija Johanna Suomi riskin­arvioinnin yksiköstä.

on myrkyllistä, ja riisissä on arseenia. Nämä ovat kiistattomia tosiasioita.Ihmiselle haitallisia ovat lähinnä epäorgaaniset eli hiileen sitoutumattomat arseeniyhdisteet, joita on kaikkialla, myös luonnossa. Tässä artikkelissa arseeni tarkoittaa pääasiassa epäorgaanista arseenia.Arseeni aiheuttaa keuhko- ja ihosyöpää sekä virtsarakon syöpää. Se voi myös nopeuttaa syöpien kasvua. Lisäksi arseenin on havaittu olevan yhteydessä muihin sairauksiin ja vaivoihin, kuten diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.Piirtämällä yhtäläisyysmerkin arseenin ja riisin välille voi helposti tehdä tutusta elintarvikkeesta pelottavan. Mutta kuinka vaarallista ruuasta saatava arseeni on? Kannattaako riisin syömistä rajoittaa?Mikään annos epäorgaanista arseenia ei ole täysin turvallinen. Toisaalta arseenia ei voi täysin välttääkään, vaikka elintavat olisivat kuinka terveelliset ja hallitut. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen arvion mukaan yli 8 mikrogrammaa arseenia päivässä kehon painokiloa kohden nostaa syöpäriskiä yhdellä prosentilla. WHO:n mukaan 3 mikrogrammaa aiheuttaa vastaavasti 0,5 prosentin korotuksen syöpäriskiin.Suomalaisille arseeni on vähäinen ongelma. Saamme epäorgaanista arseenia ravinnosta ja juomavedestä keskimäärin 0,20 mikrogrammaa painokiloa kohden päivässä eli jäämme murto-osaan edellä mainituista riskirajoista.Suomen, Baltian ja Pohjoismaiden alueella veden ja elintarvikkeiden arseeni aiheuttaa ar­violta paristakymmenestä vajaaseen kolmeensataan ylimääräistä syöpätapausta vuodessa. Ar­vion epätarkkuus kuvastaa sitä, miten hankala arseenin vaikutuksia on käytännössä hahmottaa. Yhtälössä on mukana monta tuntematonta tekijää. Arseeni esimerkiksi imeytyy eri tavoilla eri lähteistä.Toisaalta arseenia päätyy elimistöön myös hengityksen kautta. Riskiryhmää ovat esimerkiksi tupakoitsijat ja osa teollisuustyöntekijöistä. Syöpäriski kasautuu, kun arseenia saadaan useista eri lähteistä.Riisi kerää arseenia vedestä ja maaperästä, joissa sitä esiintyy luonnollisesti vaihtelevia määriä. Myös kaivostoiminta sekä nykyään jo käytöstä poistuneet tuholaismyrkyt voivat kohottaa maan ja veden arseenipitoisuutta.Euroopan-laajuisten mittausten mukaan sadassa grammassa keittämätöntä riisiä on keskimäärin 14 mikrogrammaa epäorgaanista arseenia ja toisinaan jopa yli 30 mikrogrammaa.Eniten arseenia on täysjyväriisissä sekä höyryttämällä esikäsitellyssä parboil-riisissä. Vähiten sitä on hiotussa valkoisessa riisissä, sillä hiomisessa poistetaan riisin kuori, johon arseeni helposti kerääntyy.Riisityypin perusteella ei voi kuitenkaan luotettavasti ennustaa arseenipitoisuutta, sillä pitoisuudet vaihtelevat tuotteesta ja paketista toiseen. Arseenimäärää ei voi ennustaa myöskään alkuperämaan eikä mahdollisen luomumerkinnän perusteella.Yhdessä riisiannoksessa on keskimäärin 8,4 mikrogrammaa epäorgaanista arseenia, jos annoskoko on 60 grammaa keittämättömiä jyviä. Keskimääräisellä 70-kiloisella suomalaisella tällainen annos joka päivä nautittuna nostaa arseenialtistusta yli puolella. Vaikka tämä kuulostaa pahalta, todellisuudessa riisin aiheuttama riski on yksilön kannalta olematon.Otetaan esimerkiksi riisikakut. Ruotsin elintarvikeviraston mittauksen mukaan riisikakuissa on paljon epäorgaanista arseenia – keskimäärin 15,2 mikrogrammaa sadassa grammassa riisikakkuja. Normaalin suomalaisen pitäisi syödä joka päivä yli kilo riisikakkuja ylittääkseen WHO:n määrittelemän rajan, jonka kohdalla tiettyjen syöpälajien esiintyvyys kohoaa puolella prosentilla.Ruuasta saatavan arseenin määrää kannattaa valvoa ja rajoittaa. Aikuisten tapauksessa riskit ovat kuitenkin niin matalat, että kontrollointi on viisainta jättää viranomaisille. On olemassa valtava määrä sellaisia ruokavaliota koskevia muuttujia, joiden säätäminen vaikuttaa yksilön hyvinvointiin paljon enemmän kuin arseeni.Jos arseeni huolestuttaa, riisin voi keittää puhtaassa, väljässä vedessä ja lopuksi siivilöidä. Keitinveden mukana arseenista poistuu 30–50 prosenttia.Ruokaa merkittävämpi arseenin lähde löytyy kaivoista. Arseenia esiintyy pohjavesissämme paikallisesti hyvinkin korkeina pitoisuuksina. Eniten arseenia on Pirkanmaalla ja Hämeenlinnan seudulla, mutta sitä voi löytyä mistä tahansa. Jopa lähekkäin sijaitsevissa kaivoissa saattaa olla täysin toisistaan poikkeavat arseenipitoisuudet.Juoma- ja talousvedessä ei saisi olla enempää kuin 10 mikro­grammaa arseenia litraa kohden. Suurin osa kaivoista jää selvästi rajan alle, mutta joskus suositus voi ylittyä jopa monikymmenkertaisesti. Kaivoveden arseeni ei aiheuta akuutteja sairauksia, mutta pahimmillaan syöpäriski voi nousta huomattavasti nopeammin kuin riisiä ahmimalla.Kaivon arseenipitoisuuden testaaminen on erityisen tär­keää, jos vettä juotetaan lapsille. Hyvin arseenipitoista vettä ei pitäisi myöskään käyttää ruokakasvien kasteluun. Ihon läpi arseeni ei kuitenkaan imeydy. Kaivovettä voi siis joka tapauksessa käyttää peseytymiseen. Arseenin vaikutusta löylyveden turvallisuuteen ei tunneta.