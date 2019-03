Ruoka

Hyvä lihapullaohje on aarre: tänä viikonloppuna pyörykät tehdään karitsasta

Lihapyörykät

Karitsapyöryköitä, tomaattikastiketta ja pastaa

säilyttävät vuodesta toiseen suosionsa suomalaisten lempiruokien joukossa. Hyvä lihapullaresepti onkin kullanarvoinen aarre, joka parhaimmillaan leviää kaveripiirissä tai periytyy jopa sukupolvelta toiselle.se täydellinen lihapyörykkäresepti on vielä hakusessa, kokeiluun kannattaa ottaa nämä karitsapyörykät.Ricotta- ja parmesaanijuustot antavat karitsapyöryköille mehevyyttä, ja pullat maustetaan italialaisittan muun muassa oreganolla, rosmariinilla ja pinjansiemenillä.Pyöryköihin paistetaan kaunis väri pannulla, mutta kypsiksi ne saavat hautua simppelissä tomaattikastikkeessa – näin lopputuloksena on melkein pilvenpehmeitä pyöryköitä, jotka maistuvat mahtavalta vaikkapa pastan kanssa.Valmistusaika 1 h6 annosta1 salottisipuli1 iso valkosipulinkynsioliiviöljyä1 tl rosmariinia1 tl oreganoa¾ dl kuivaa leipää muruiksi raastettuna1 iso tai 2 pientä kananmuna600 g karitsanjauhelihaa250 g ricottajuustoa1½ rkl tuoretta lehtipersiljaa¾ tl mustapippuria1 tl sitruunankuorta raastettuna3 rkl pinjansiemeniä¼ tl kanelia¾ dl parmesaania raastettuna1¼ tl suolaanoin 1 dl vehnäjauhojaoliiviöljyä1 salottisipuli1 valkosipulinkynsioliiviöljyä¼ tl chilihiutaleita1 rkl tomaattipyreetä2 tlk laadukasta tomaattimurskaa + 2 dl vettä1 dl punaviiniä2 laakerinlehteä1 rkl sokeria1 tl suolaa500–600 g pastaatuoretta basilikaaparmesaania raastettunaTee ensin tomaattikastike. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynsi. Kuumenna tilkka öljyä ison kattilan pohjalla. Kuullota sipuleita öljyssä muutaman minuutin ajan. Lisää sitten valkosipuli ja jatka paistamista pari minuuttia.Lisää joukkoon vielä chilihiutaleet ja tomaattipyree ja sekoittele minuutin ajan.Kaada kattilaan tomaattimurskat. Huuhtaise tölkit vedellä ja kaada vesi kattilaan. Lisää viini, laakerinlehdet sekä sokeri. Anna kiehua kannen alla hiljalleen noin puolen tunnin ajan. Mausta kastike suolalla.Tee kastikkeen kiehumisen aikana pyörykät. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynsi. Kuumenna tilkka öljyä ison kattilan pohjalla. Kuullota sipulia öljyssä muutaman minuutin ajan. Lisää sitten valkosipuli ja jatka paistamista parin minuutin ajan. Lisää rosmariini ja oregano ja sekoittele vielä hetki. Nosta pannu liedeltä ja anna sipulisilpun jäähtyä.Raasta 1–2 palaa kuivahtanutta vaaleaa leipää. Riko kananmuna isoon kulhoon ja sekoita leipämurut kananmunan joukkoon. Anna turvota kymmenen minuutin ajan.Sekoita kananmuna-leipäseokseen liha, ricottajuusto, lehtipersilja, mustapippuri, sitruunankuori, pinjansiemenet, kaneli, juustoraaste ja suola. Lisää jäähtynyt sipulisilppu. Sekoita kädellä, kunnes seos on tasaista ja irtoaa hieman kulhon reunoista.Muovaile seoksesta golfpallon kokoisia pyöryköitä. Kasta pyörykät kevyesti joka puolelta vehnäjauhoissa.Paista pyöryköihin joka puolelle hyvä väri oliiviöljyssä paistinpannussa. Pyörykät kannattaa paistaa muutamassa erässä, jotta pannu ei viilene liikaa.Laita kevyesti paistetut pyörykät uunivuokaan. Kaada päälle kuuma tomaattikastike. Kypsennä vuokaa 200-asteisessa uunissa 20 minuuttia. (Tarkista pullien kypsyys, kun otat vuoan uunista.)Keitä sillä välin pasta pakkauksen ohjeen mukaan. Nosta vuoka uunista ja ripottele päälle tuoretta basilikaa. Tarjoa karitsapullia ja tomaattikastiketta pastan sekä vastaraastetun parmesaanin kera.Resepti: Katja Bäcksbacka