Barbecue-pyörykät tempestä

Barbecue-pyörykät tempestä

ohjeita ei ole takataskussa koskaan liikaa. Erilaisia pyöryköitä kun pitää olla esimerkiksi napostelutarkoituksiin, juhlinnan jälkeisen päivän mätöksi, arki-iltojen ruuiksi ja patonkien täytteeksi.Nämä barbecue-kastikkeella silatut vegepullat tosin soveltuvat kaikkiin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ne ovat oikeastaan paikallaan milloin tahansa. Barbecue-kastikkeen resepti puolestaan kannattaa laittaa muistiin lähestyvää grillikesää ajatellen.kokataan kuin perinteiset lihapullat. Korppujauhot turvotetaan vegaanisessa kermassa tai maidossa, ja seokseen lisätään kuullotettua sipulia ja valkosipulia.Pyöryköiden "liha" jauhetaan raastimella. Kimpale tempeä on kiinteä ja jopa kovan tuntuinen, mutta sitä on helppo raastaa. Mainio kasviproteiini on valmistettu fermentoimalla soija- tai härkäpavuista, herneistä tai lupiinista. Erikoiskauppoihin ei tarvitse lähteä: tempen saa napattua mukaan melkeinpä kaupasta kuin kaupasta.ja barbecue-kastikkeen mausteet takaavat isot maut. Savuisuus on tärkeä, mutta jos nestesavun hankinta epäilyttää, tuo savun aromi ruokaan vaikkapa savupaprikajauheella ja savuchilijauheella eli chipotlella. Valitse gluteenittomat korppujauhot sekä soijakastikkeen tilalle tamari, jos haluat ruuasta gluteenittoman.2–3 annostaValmistusaika 30 min1 dl korppujauhoja2 dl kauramaitoa tai -kermaa1 sipuli4 valkosipulinkynttä2 rkl rypsiöljyä250 g tempeä1 rkl soiakastiketta1 tl nestesavua (liquid smoke)1 tl suolaa½ tl mustapippuria2 dl colajuomaa1 dl ketsuppia1 rkl tulista chilikastiketta (esimerkiksi srirachaa)½ tl suolaa½ tl mustapippuria2 kevätsipulia2 punaista chiliäSekoita kulhossa korppujauhot ja kauramaito tai -kerma. Jätä turpoamaan 10 minuutiksi.Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Kuumenna öljy pannussa ja kuullota sipulia 5 minuuttia. Lisää valkosipuli ja kääntele 2 minuuttia. Kaada korppujauhoseoksen joukkoon.Raasta kulhoon tempe. Lisää soijakastike ja nestesavu sekä suola ja mustapippuri. Sekoita tasaiseksi.Pyörittele seoksesta öljytyin käsin pieniä pyöryköitä kevyesti öljyttyyn uunivuokaan. Paista 180-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia.Tee sillä välin glaseerauskastike. Mittaa cola, ketsuppi, chilikastike, suola ja pippuri kattilaan. Kuumenna kiehuvaksi ja keitä ilman kantta noin 5 minuuttia, kunnes seos on sakeutunut.Ota tempepyörykät uunista ja lusikoi päälle kastike. Jatka paistamista vielä 5 minuuttia.Viimeistele viipaloidulla kevätsipulilla ja chilillä. Tarjoa sellaisenaan tai vaikkapa riisin, lohkoperunoiden tai paahdettujen kasvisten kanssa.Resepti: Laura Kaapro