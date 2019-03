Ruoka

Vulkaanisen maaperän laadukas ruokaviini

Tokajin alueen Furmint-viini on yksi Alkon vulkaaniset maaperät -teeman viineistä. Tokajin vuoren maaperä on paljolti vulkaanista, mikä on usein positiivisesti makuun vaikuttava tekijä.Lähes värittömässä viinissä on kohtalaisen voimakas tuoksu. Siinä voi aistia kypsiä kivellisiä hedelmiä kuten aprikoosia ja persikkaa, selvää kukkaisuutta, hiukan mausteisuutta sekä tilkan mineraalisuutta.Viinin maku on kuiva ja hyvin hapokas. Lievä sokeri kuitenkin pehmentää hapokkuutta ja tuo alkumaussa hienosti esille enemmänkin aromeja kuin tuoksussa, muun muassa päärynäisyyttä. Jälkimaussa on kohtalaisesti mineraalisuutta. Rakenne on kevyt, sillä alkoholia ei ole kuin 11,5 prosenttia. Täyteläisyyden tuntua lisää kuitenkin runsas maku, jossa on myös hyvä pituus. Viini suorastaan yllättää tasapainollaan, raikkaudellaan ja miellyttävällä aromillaan.Tämä viini käyttäytyy ruokien kanssa kuin riesling, eli kaikki rasvaiset ruuat hyötyvät sen raikkaasta hapokkuudesta. Hintavertailussa se kyllä selättää aika monenkin rieslingin.