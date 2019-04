Ruoka

Pääsiäisen porkkanakakku on tavallistakin parempi, ja sitä kannattaa alkaa leipoa jo nyt

Tämän

Sitruuna-polentakakkuun

Pääsiäisen

kevään pääsiäisleivonnassa panostetaan esivalmisteltavuuteen. Nämä kakut ovat parhaimmillaan, kun ne valmistetaan tarjoilua edeltävänä päivänä tai jopa muutamaa päivää ennen. Koristelun voi jättää tarjoilupäivään, mutta koristeluissakin helppous on valttia.Ryhdy siis rohkeasti leivontapuuhiin ja tee pääsiäispyhiksi vaikka suklaa-porkkanakakku. Kakkua raikastaa väliin keitetty appelsiini-porkkanahilloke eikä herkullisessa tuorejuustotäytteessä ole säästelty.tutustuin opiskellessani Skotlannissa vuosituhannen vaihteessa. Arkkitehdiksi opiskellut lontoolaispoika toi kostean sitruunakakun mukanaan tullessaan sunnuntaibrunssille, joita välillä järjestimme. Sain kakun reseptin seeprapostikortille kirjoitettuna ja se muutti mukanani Suomeen. Kortti oli pitkän tovin hukassa, mutta löysin sen onneksi paperikasoja siivotessani.Kakku saattoi olla ensikosketukseni polentaan. Polentan lisäksi kakkuun on käytetty mantelijauhetta ja versiossani vehnäjauhot on korvattu maissitärkkelyksellä, jotta kakku olisi viljaton.nopein kakkuherkku valmistuu murskatuista täytekekseistä, ranskankermasta ja tuorejuustosta.