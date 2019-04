Ruoka

Edullinen ranskalaispunaviini kelpaa arkisen aterian kumppaniksi

Domaine Notre Dame de Cousignac Parcelle Nord 2016



Ranska, AOC Côtes du Vivarais



Tuottaja: Ogier



Rypäleet: Grenache, Syrah, Cinsault



Hinta: 9,98 e



Saatavuus: Hyvä



3/5 tähteä





Mikä? Yli puolet Alkossa myydyistä punaviineistä on jo yli 10 euron hintaisia, syynä alkoholiveron korotukset ja monien viinien kohdalla myös tuottajien hinnankorotukset. Silti 20 prosenttia kaikista myydyistä punaviineistä on 9–10 euron hintaisia. 377 ranskalaisesta viinistä kuitenkin vain kymmenen maksaa alle 10 euroa. Viikon viiniksi valikoitui näistä Domaine Notre Dame de Cousignac Parcelle Nord 2016.



Millainen? Vaaleahkossa, sinertävän punaisessa viinissä on melko mieto tuoksu, josta voi erottaa marjaisuutta ja kevyttä mausteisuutta. Maku on kuiva ja kohtalaisen hapokas. Tanniineja on hyvin vähän ja viinin vähäinen karvaus muistuttaa puolukan makua. Suussa viini tuntuu kepeän ja kypsän marjaiselta, aromeina karpaloa, mansikkaa ja puolukkaa. Loppumaussa on hiukan mausteisuutta. Maku on yksinkertainen, mutta hyvin selkeä. Kevyt olemus muodostuu tasapainoisesti. Ilman hyvää hapokkuutta viini olisikin melko lat­tean mehumainen. Laatu on kohtalainen, viini on puhtaan makuinen ja virheetön. Onnistunut aromikokonaisuus nostaa maun 2 tähden tasolta juuri ja juuri 3 tähden viiniksi.



Mihin? Tässä viinissä ei ole aineksia suureksi illallisviiniksi, mutta kepeän maukas viini on hyvä kumppani esimerkiksi kylmälle lampaanpaistille ja yleisemmin arkiseksi punaviiniksi aterian yhteyteen.