Eikö täysjyväleipä maistu? Tässä on yhdeksän yllättävää ruokaa, joilla täydennät päivittäistä kuidunsaantiasi

1. Avo­kado: 7 g kuitua / 100 g

2. Latva-artisokka: 6,4 g kuitua / 100 g

3. Musta­herukka: 5,8 g kuitua / 100 g

4. Pää­rynä: 3,9 g kuitua / 100 g

5. Herkku­tatti: 4,6 g kuitua / 100 g

6. Kid­ney­pavut: 7,4 g kuitua / 100 g

7. Uunibataatti: 3,3 g kuitua / 100 g

8. Pop­corn: 14,2 g kuitua / 100 g

9. Tum­ma suk­laa: 10,9 g kuitua / 100 g

Artikkelissa mainitut kuitumäärät ovat arvioita, jotka perustuvat Yhdysvaltain maatalousministeriön ja THL:n julkaisemiin tietoihin.

julkaistussa FinRavinto-tutkimuksessa selvisi, että noin 70 prosenttia suomalaisista saa kuitua suositeltua vähemmän.Kuitupitoinen ruoka on hyväksi ihmiselle. Kuitu auttaa muun muassa tasapainottamaan verensokeria ja hillitsemään haitallista LDL-kolesterolia. Suomessa kuidun saantisuositus on 25–35 grammaa päivässä.Suomalaisten kuidusta noin puolet tulee viljatuotteista. Täysjyväviljan valitseminen on yleinen tapa lisätä kuidun saantia. Myös siemenet ja pähkinät ovat useimmille tuttuja kuidun lähteitä.Jos täysjyväleipä ei maistu, kuidunsaantinsa voi turvata muulla syötävällä. Runsaskuituisia ruoka-aineita on paljon. Muun muassa seuraavien ruokien avulla päivittäinen kuidunsaanti nousee helposti suositellulle tasolle.Avokado on yllät­tävän kuitu­pitoi­nen hedelmä. Keski­kokoi­sesta hass-­avo­kadosta saa noin 10 grammaa kuitua eli kolmasosan päivän kuitutarpeesta. Avokado on muutenkin hyvää ravintoa. Siinä on pehmeää rasvaa ja paljon vitamiineja.Avokadon käyttämisessä on kuitenkin pulmia: sitä pidetään melko epäekologisena elintarvikkeena. Sen viljelyyn kuluu paljon vettä alueilla, jotka kärsivät muutenkin kuivuudesta. Lisäksi suurin osa Suomessa myytävistä avokadoista on kuljetettu tänne toiselta mantereelta.Vaikka kaikista vih­reistä vihan­neksista saa hyvin kui­tuja, useim­mat niistä kalpe­nevat latva-artisokan rinnalla. Yhdestä keitetystä latva-artisokasta saa kolmasosan päivän kuidusta. Hyvänä lisänä latva-artisokassa on myös paljon folaattia, jonka saantia joka kolmannen suomalaisen pitäisi lisätä.Puutarhoissa kasva­vista tutuis­ta marjoi­sta erityi­senä kuitu­pom­mina voi nos­taa esiin musta­herukan. Yksi iso koural­linen musta­heruk­kaa kat­taa miltei neljän­neksen päivän kuitu­tarpees­ta. Myös muissa mar­joissa on paljon kui­tuja ja muita ravinto­aineita. Metsämarjoista runsaskuituisia ovat muun muassa lakka, tyrni ja variksenmarja.Omena, appel­siini ja banaa­ni ovat kaikki hyviä kuidun läh­teitä. Tutuista hedel­mistä kuitu­pitoisin on kui­tenkin pää­rynä. Yhdessä isossa, kuoritussa päärynässä on yli 10 grammaa kuitua. Vielä enemmän kuitua kertyy, jos hedelmän vain pesee ja syö kuorineen. Päärynän kuori kannattaa syödä myös siksi, että siinä on enemmän C-vitamiinia ja antioksidantteja kuin hedelmän muissa osissa.Sienistä saa hyvin kui­tuja. Ko­koon keite­tyssä herkku­tatissa on pai­noonsa nähden miltei yhtä paljon kuitua kuin avokadossa. Merkittävä osa herkkutatin kuiduista on vieläpä terveellistä beetaglukaania, joka tunnetaan parhaiten kauran kuituna. Eräissä muissa tateissa, kuten lehmäntatissa, beetaglukaania esiintyy vielä enemmän.Pavuissa on yllät­tävän pal­jon kuitua. Eri­tyisen paljon sitä on kid­ney­pavussa, val­koi­sessa pavus­sa ja musta­pavus­sa. Pieni sadan gram­man annos keitet­tyä kidney­papua täyttää noin 25 prosenttia päivän kuitutarpeesta. Kuidun lisääminen ruokavalioon onnistuu papujen avulla erityisen helposti, koska niillä voi korvata kuituköyhiä eläinkunnan tuotteita.Kotoisesta perunasta saa mukavasti kuitua, mutta vielä enemmän sitä on eksoottisessa bataatissa. Yhdestä kuorineen syödystä bataatista saa noin kuudesosan päivän kuiduista. Kuoriminen vähentää bataatin kuitu- ja hivenainepitoisuutta hieman mutta ei ratkaisevasti.Juureslaarilla kuluttajan kannattaa tosin muistaa, että peruna on Suomessa ympäristöystävällisempää ruokaa kuin kaukaa tuodut bataatit.Kolmen litran pop­corn-­annos sisäl­tää noin 90 gram­maa maissin­jyviä. Siitä saa lähes puo­let päivän aikana tarvittavista kuiduista. Useimmiten popcorn ei silti ole kovin terveellistä, sillä siinä on paljon suolaa ja mahdollisesti myös kovaa rasvaa. Kuitulähteenä popcorn on parhaimmillaan itse valmistettuna, jolloin sen suola- ja rasvapitoisuuteen voi vaikuttaa.Myöskään suk­laa ei ole yleensä mitään terveys­ruo­kaa. Joka tapauk­sessa tumma suk­laa sisäl­tää huomattavia määriä kuituja. Sadan gramman levy 80-prosenttista tummaa suklaata sisältää kolmasosan päivän kuiduista. Maitosuklaassa kuitua ja muita hyödyllisiä ravintoaineita on paljon vähemmän.