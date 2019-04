Ruoka

Tähän viikonloppumättöön tarvitset vain viisi raaka-ainetta – hodarivuoka kiilasi herkuttelusuosikiksi

Perjantai-iltaisin

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uunihodarivuoka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

maistuu mättö, ja jos kaipaat vaihtelua texmexiin, pizzaan tai lämpimiin voileipiin, tässä tulee resepti, joka saattaa ottaa ykköspaikan rakkaimpien herkutteluruokien listalla.on hodarivuoka, joka valmistuu kätevästi viidestä raaka-aineesta. Ja niistäkin se viides on valinnainen.Vuokaan tarvitset valmiita hodarisämpylöitä, nakkeja, valmista tomaattikastiketta ja juustoraastetta. Sämpylät ladotaan uunivuokaan ja täytetään tomaattikastikkeella, juustolla ja nakeilla. Sitten vuoka pannaan kuumaan uuniin, että juusto sulaa ja nakit lämpenevät. Lopuksi – jos mieli tekee – vuoan päälle voi vielä ripotella paahdettua sipulia.on siis hodarivuoan perusresepti. Muuntelumahdollisuuksia riittääkin sitten rutkasti.Hodarisämpylät voi vaihtaa ruissämpylöihin, perusnakkien tilalla voi käyttää mausteisempia makkaroita, vegenakkeja tai jopa lihapullia, juustosta osan voi korvata vaikkapa sinihomejuustolla, ja tomaattikastikkeen tilalle sopii mainiosti esimerkiksi tulinen salsa.Jos mieli tekee jotain raikasta hodareiden kylkeen, vihreä salaatti on varma valinta, mutta hapankaali, kimchi ja coleslaw-kaalisalaatti ovat myös varmoja valintoja.tämä ohje kannattaa muuten ottaa talteen myös vapun varalle, koska jos vappubrunssilla jokin ruoka tekee kauppansa, se on hodarivuoka.6 annostaValmistusaika 30 min6 hodarisämpylää2 dl kaupan valmista tomaattipastakastiketta2 dl maukasta juustoraastetta6 pitkää nakkia(paahdettua sipulia)salaattia, tomaattipastakastiketta, yrttejäLado hodarisämpylät uunivuokaan. Lusikoi sämpylöiden sisään pastakastike ja puolet juustoraasteesta. Lisää nakit ja loput juustoraasteesta.Paista 225-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia tai siihen asti, kunnes nakit ja kastike ovat kuumia.Viimeistele halutessasi paahdetulla sipulilla. Tarjoa salaatin, tomaattikastikkeen ja yrttien kanssa.Resepti: Sanna Kekäläinen