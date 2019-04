Ruoka

Moni on ryhtynyt paistamaan neitsytoliivi­öljyllä, vaikka vanha tieto syöpäriskistä pätee yhä – Nämä terveysfa

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neitsytoliiviöljyjen polyfenolit auttavat hallitsemaan kolesterolia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oliiviöljyn omega-6 ei liene riskitekijä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalostettu oliiviöljy on kelpo ravintoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neitsytoliiviöljyä ei kannata kuumentaa

Artikkelin taustatyössä on auttanut ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta.

sanotun Välimeren ruokavalion tiedetään ehkäisevän monia sairauksia. Sen symboliksi on muodostunut oliiviöljy, jota käytetään Välimerellä runsain mitoin. Viime vuosina oliiviöljyn terveellisyyttä on ylistetty paljon – eikä aivan syyttä.Toisaalta oliiviöljyinto on myös saanut osakseen kritiikkiä. Isoja yrityksiä on syytetty heikkolaatuisen öljyn syöttämisestä kuluttajille, ja oliiviöljyn kuumentamisen haitoista käydään toistuvasti keskustelua.Kävimme läpi oliiviöljyä koskevaa nykytietoa ja kokosimme yhteen terveyden kannalta tärkeimmät faktat.Oliiviöljyn merkitystä Välimeren ruokavaliossa korostetaan joskus liikaakin. Oliiviöljy on terveellistä, mutta se on silti vain yksi muuttuja monien joukossa. Muun muassa runsas kasvisten ja kalan syöminen saattavat olla tärkeämpiä terveyttä edistäviä tekijöitä kuin tietyn öljyn valitseminen.Terveyden kannalta oliiviöljyn merkittävin ominaisuus on, että se koostuu enimmäkseen pehmeästä rasvasta. Oliiviöljy ei ole kuitenkaan tässä suhteessa millään tapaa ainutlaatuista, sillä esimerkiksi rypsiöljyssä on vielä enemmän pehmeää rasvaa.Laadukkailla neitsyt- ja ekstra-neitsytoliiviöljyillä on tosin toinenkin valttikortti: niissä on paljon polyfenoleja, kuten hydroksityrosolia ja oleuropeenia, jotka auttavat hallitsemaan kolesteroliarvoja. Myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on vahvistanut oliiviöljyn polyfenolien terveellisyyden. Viranomaisen mukaan 20 gramman päiväannos laadukasta oliiviöljyä auttaa torjumaan haitallista LDL-kolesterolia.Yksi oliiviöljyn ravitsemuksellisista heikkouksista liittyy sen omega-rasvahappoihin. Niin laadukkaissa kuin vähemmänkin laadukkaissa oliiviöljyissä on omega-6-rasvahappoja mutta ei paljoakaan omega-3-rasvahappoja. Ihminen tarvitsee molempia. On jopa epäilty, että runsas omega-6-rasvahappojen saanti yhdistettynä vähäiseen omega-3-rasvojen määrään voi altistaa tulehdusperäisille sairauksille.Rypsissä on molempia tarvittavia omega-rasvahappoja. Siksi sitä pidetään usein terveellisempänä kuin oliiviöljyä.Tähän mennessä tutkimukset eivät ole kuitenkaan puoltaneet oletusta, jonka mukaan oliiviöljyn omega-6-rasvahapot aiheuttaisivat tulehdusperäisiä sairauksia. Kaikkia omegoja ei myöskään tarvitse hankkia yhdestä lähteestä. Omega-3-rasvahappoja saa muun muassa saksanpähkinöistä ja merenelävistä, jotka molemmat kuuluvat Välimeren ruokavalioon.Oliiviöljyjen välillä on eroja. Mekaanisesti puristetut neitsyt- ja ekstra-neitsytoliiviöljyt ovat maukkaampia ja kalliimpia kuin halvimmat öljyt, jotka on erotettu oliivin jämistä erilaisilla teollisilla jalostuskeinoilla. Jalostettu oliiviöljy on itsessään mautonta, jonka vuoksi siihen sekoitetaan usein neitsytoliiviöljyä.Osa kuluttajista on huolestunut jalostettujen oliiviöljyjen vaaroista. Esimerkiksi vuosituhannen alussa espanjalaisista oliiviöljyistä löytyi jalostusprosessissa syntyneitä syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä. Sittemmin laadunvalvontaa on tiukennettu ja tehtaiden tuotantoprosesseja muutettu, eivätkä oliiviöljyjen PAH-yhdisteet liene ongelma ainakaan Suomessa.Eri öljytyypit eroavat toisistaan ensisijaisesti vain kulinaaristen ominaisuuksiensa puolesta. Kaikki oliiviöljyt koostuvat pääosin pehmeistä rasvoista, ja kaikissa on enemmän omega-6-rasvahappoja kuin omega-3:a.Ravitsemuksellisesti ainoa merkittävä ero neitsytoliiviöljyn ja jalostetun öljyn välillä koskee polyfenoleja. Vaikka myös neitsytöljyjen koostumus vaihtelee, jalostetuista öljyistä terveelliset polyfenolit puuttuvat lähes kokonaan.Neitsyt- ja ekstra-neitsytoliiviöljyyn pääsee puristuksen yhteydessä öljyn lisäksi muita oliivin osasia. Siksi ne eivät kestä kuumentamista yhtä hyvin kuin puhdistetut öljyt. Jos neitsytöljyä kuumennetaan liikaa, siihen muodostuu vastaavia syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä, joita jalostetuista oliiviöljyistä löytyi 2000-luvun alussa.Joidenkin asiantuntijoiden mukaan puhdistamattomia oliiviöljyjä ei pitäisi kuumentaa lainkaan. Toisten mielestä kevyt kuumentaminen ei ole ongelma, kunhan öljy ei ala savuta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jalostettu oliiviöljy sopii hyvin paistamiseen, kun taas neitsyt- ja ekstra-neitsytoliiviöljyt ovat parhaimmillaan kylmissä tai vain kevyesti kuumennetuissa ruuissa.