Ruoka

Aromikasta seuraa mämmille

Miksi?

Millainen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mihin?

Monen suomalaisen lempiviini on kypsien makujen täyttämä amarone. Jos kuulut tähän joukkoon, sinun on helppo pitää tämän viikon recioto-viinistä. Se on tehty samassa paikassa ja samankaltaisin menetelmin, eli kuivatuista rypäleistä, kuin amarone. Maultaan recioto on kuitenkin täysin makea ja amaronen hedelmäisyyden intensiteetti on siinä vielä huimasti suurempi.Syvän punaisessa värissä näkyy hieman oranssista kehitystä. Kylmänä tarjoiltuna viinin tuoksu on kohtalainen, ja sitä hallitsee tiivis aromaattisten marjojen hillomainen aromi. Mukana on myös vähän paahteisuutta ja maukasta mausteisuutta.Viini on hyvin makea ja kohtalaisen hapokas. Täyteläistä makua hallitsee kirsikan ja luumun kaltainen hillomainen aromi. Keskipitkässä loppumaussa esille tulee hienosti vielä mausteisuutta ja sopivasti kypsiä tanniineja.Mämmille suositellaan usein voimakasta tawny-portviiniä. Tällä kertaa suosittelen uutta elämystä: recioto-mämmi-yhdistelmää kannattaa kokeilla!