Tässä raikkaassa jogurttijäätelössä maistuu matcha: vihreän teejauheen maku voi olla haastava, mutta sille kan

Hapokkaan

japanilainen vihreä teejauhe eli matcha antaa jogurttijäätelölle he­leän vihreän värin ja aavistuksen ruohomaista ja hedelmäistä aromia.Jos matcha on vielä tuntematon, sen maku voi aluksi olla haastava. Mutta anna matchalle mahdollisuus!ja täyteläisen jogurtin, hunajan ja matchan yhdistelmä on yksinkertaisuudessaan lyömätön ja ihanasti raikas. Et tarvitse jääjogurtin valmistukseen jäätelökonetta, sillä ainekset vain vatkataan yhdessä kulhossa sekaisin.Paras jääjogurtti valmistuu paksusta turkkilaisesta tai kreikkalaisesta jogurtista. Frozen yogurtin kuuluu pakastua jäähileille, eikä rakenne ole jäätelömäisen sileä. Muista kuitenkin ottaa jäätelö huoneenlämpöön vähintään 20 minuuttia ennen tarjoilua – maut nousevat aina paremmin esille hieman pehmenneestä jäätelöstä.