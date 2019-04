Ruoka

Vappusiman tekeminen itse on helppoa, tee se näin

on se aika vuodesta, kun kauppalistan tärkeimmät ostokset ovat tuorehiiva, sitruuna ja fariinisokeri. Kotitekoisessa simassa ei turhia aineita ole.valmistuu viileässä noin viikossa, joten nyt on aika laittaa töpinäksi.Simaa voi maustaa vaikka inkiväärillä tai käyttämällä makeuttajana esimerkiksi hunajaa tai tavallista tummempia sokereita. Perinteinen sima on kuitenkin monen suosikki.5 l vettä4 dl fariinisokeria4 dl sokeria2 luomusitruunaaherneen kokoinen pala hiivaarusinoitaKuumenna vesi kiehuvaksi. Lisää sokerit.Pese sitruunat huolellisesti. Veistä kuoren keltaisesta osasta ohuita suikaleita. Poista valkoinen kuoriosa ja viipaloi sitruunat. Lisää kuorisuikaleet ja viipaleet nesteen joukkoon ja anna jäähtyä haaleaksi.Liota hiivanokare nestetilkkaan ja sekoita juomaan. Anna käydä huoneenlämmössä seuraavaan päivään.Siivilöi ja pullota sima. Pudota jokaiseen pulloon rusinoita ja siirrä pullot kylmään. Sima valmistuu viileässä noin viikossa.