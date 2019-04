Ruoka

Kevään iloitteleviin juhliin

Pauly-Bergweiler Riesling Extra Trocken



Saksa



Tuottaja: Pauly-Bergweiler



Rypäle: Riesling



Hinta: 11,99 e



Saatavuus: Hyvä



3/5 tähteä









Mikä? Viimeisen parin vuoden aikana Suomessa on ollut kolme merkittävää viinitrendiä: roseeviini, kuohuviini ja riesling. Tämä saksalainen viini yhdistää näistä kaksi, se on kupliva riesling.



Millainen? Vaalea kuohujuoma on tuoksultaan melko mieto. Aromeista eniten nenään nousevat vihreä omena, sitrus ja keväinen kukkaisuus sekä hento yrttisyys. Maku on kuivahko, mutta erittäin napakka hapokkuus saa viinin tuntumaan rapean raikkaalta. Keskitäyteläisessä maussa yllättävät tuoksun aromien lisäksi melko reilu mineraalisuus ja paahteisuuden tuntuma. Nämä jälkiaromit antavat viiniin kohtalaista pituutta.



Mihin? Kuohuviineistä trendikkäin on italialainen prosecco, joka tunnetaan pehmeästä aromikkuudestaan. Tämä Pauly-Bergweiler Riesling Extra Trocken eroaa siitä rapsakkaan raikkautensa ja miedompien aromiensa myötä. Se onkin näistä syistä erinomaisen maistuva ruokakuohuviini kevään iloitteleviin juhliin. Ryhdikäs rakenne kestää monenmoisia suolaisia ruokia, mutta makeille ruuille se ei kuivan oloisena viininä sovi.