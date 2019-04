Tässä on 10 herkullista suolaista piirakkaa vapuksi – salaattipiiras on raikas, mutta peltilihapiirakka taltuttaa isonkin nälän

Ruoka

Tässä on 10 herkullista suolaista piirakkaa vapuksi – salaattipiiras on raikas, mutta peltilihapiirakka taltut

Suolaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos kaipaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vatsan

Kasvissyöjän

Salaattipiirakassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy