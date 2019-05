Ruoka

Viehättävän makuinen prosecco sopii äitienpäivän onnittelumaljaksi

Bepin de Eto Prosecco Extra Dry 2018



Italia, DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore



Tuottaja: Bepin de Eto



Rypäle: Glera



Hinta: 16,97 e



Saatavuus: Hyvä



★★★★



Mikä? Kuohuviinit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina huimasti, ja trendikkäin kuohuviini on tällä hetkellä prosecco. Se onkin oiva keväisten juhlien maljajuoma. Viikon viini Bepin de Eto Prosecco Extra Dry 2018 on kahdella tapaa sopiva esimerkiksi äitienpäivää juhlistamaan. Sen maku on hintatasoonsa nähden oikein viehättävä ja pullokin poikkeuksellisen korea.



Millainen? Tämän proseccon väri on vaalea ja siinä on pienikuplainen vaahto. Tuoksu on melko runsas, aistittavissa on ihastuttavasti kukkaisuutta, päärynää, kaneliomenaa ja persikkaa. Maku on kuiva, hyvin hapokas ja pitkähkö. Kielen päällä viinistä nousee esiin päärynää, omenaa ja lopuksi kukkaisuutta. Kuiva olemus on elegantti erityisesti yllättävän monimuotoisessa jälkimaussa. Vaahtoavuus on runsasta. Kokonaisuus on kepeä ja tyylikäs.



Mihin? Prosecco on tyypillinen maljajuoma tai aperitiivi. Kepeän ja hennon rakenteensa takia se jää helposti ruokien alle.