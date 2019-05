Ruoka

Trendikäs kombucha-juoma syntyy kotikeittiössä – tässä vinkit onnistuneeseen lopputulokseen

valmistettuun, probiootteja pursuavaan kombuchaan eli fermentoituun teejuomaan on niin moni hurahtanut, että olihan minunkin pakko kokeilla sen valmistusta.Ja onnistuuhan juoma, kun muistaa pari juttua. Hoppuilla ei kannata. Juoman käyttämiseen tarkoitettu scoby ei pidä kuumasta eikä kylmästä, joten ole tarkkana, että laitat sen huoneenlämpöiseksi jäähtyneen teen joukkoon. Liian kuumassa (yli 32 asteessa) scoby kuolee, eikä juoma ala käymään.Toinen tärkeä neuvo on valmistaa juoma puhtailla työvälineillä ja puhtaassa purkissa.Kolmas tärkeä neuvo on maistella juomaa viikon tekeytymisen jälkeen, jotta maku on sopiva. Ohjeiden mukaan juoma saisi olla huoneenlämmössä 7–14 vuorokautta.Minun mielestäni juomasta tuli paras, kun se sai fermentoitua 8 päivää. Pidempään käynyt juoma alkoi maistua etikkaiselta. Eikä pidä hämmentyä, miten hurjalta juoma fermentoitumisen aikana näyttää. Purkin pinnalle nousee valkoinen scoby-levy, josta lähtee rihmastoja.voi valmistaa mistä vain mieleisestään teelaadusta. Valmiin juoman voi maustaa inkiväärillä, sitruunalla, hedelmillä, marjoilla tai yrteillä.Aloittelevana kombuchankeittelijänä käytin limetillä ja inkiväärillä maustettua vihreää teetä, ja lopputuloksesta tuli mahtava. Myöskään sokerissa ei voi säästellä, sillä scoby käyttää sokeria ravinnokseen.Kombuchan käyttämiseen tarvittavaa volgansientä eli scobya voi ostaa ekokaupoista. Samalla sienellä voi valmistaa useita satseja juomaa, ja kätevintä onkin laittaa uusi juoma tulemaan samaan aikaan, kun pullottaa edellisen jääkaappiin.noin 2 lvalmistusaika 40 min + käyminen2 l vettä2 dl sokeria3 rkl vihreää teetäscoby eli kombucha-kasvustoa2 dl maustamatonta valmista kombuchajuomaalasipurkki, sideharsoa, naruaKuumenna vesi kiehuvaksi. Nosta kattila liedeltä. Lisää sokeri ja tee. Anna hautua 20–30 minuuttia. Siivilöi tee vedestä. Anna jäähtyä huoneenlämpöiseksi.Nosta scoby ja starttineste eli valmis kombuchajuoma lasipurkkiin. Kaada päälle jäähtynyt tee. Sido harsokangas purkin suulle. Anna käydä 22–24-asteisessa paikassa 7–14 vuorokautta.Kaada juoma puhtaisiin lasipulloihin. Jos jatkat uuden juoman valmistusta, ota talteen starttinesteeksi pari desiä juomaa ja scobysieni.Resepti: Suvi Rüster