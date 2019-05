Ruoka

Harvinaisen silvanerin jälkimaku hurmaa

Brennfleck Sulzfelder Sonnenberg 2017



Saksa, Franken



Tuottaja: Weingut Brennfleck



Rypäleet: Silvaner



Hinta: 15,63 e



Saatavuus: Hyvä



★★★★



(4/5 tähteä)



Mikä? Silvaner on huonosti tunnettu ja vähän viljelty rypälelajike. Merkittävimmistä tuotantoalueista Alsacen sylvaner on lähes aina arkinen ja simppeli viini. Toisin on Saksan Frankenin kanssa. Tämä pienehkö alue tuottaa parhaimmillaan upeita viinejä tästä hieman aromaattisesta rypälelajikkeesta.



Millainen? Runsaan kellertävässä viinissä on kohtalainen tuoksu. Kuiva maku on jännittävä. Aluksi tulee esille tasainen hedelmäisyys, jossa tuntuu kypsiä sitrushedelmiä, päärynää ja persikanomaisia sävyjä. Tätä seuraa vähitellen runsaaksi voimistuva hapokkuus ja mineraalisuus, jotka hallitsevat maun keskikohtaa. Ihastuttavin piirre on loppumaussa, jossa mineraalisuuden ja maukkaiden hedelmien sekä yrttisyyden aromit kuhertelevat keskenään. Aivan kuin viini ottaisi rieslingistä ja sauvignon blancista niiden parhaat ominaisuudet yhteen herkulliseen lasilliseen.



Mihin? Oikein hyvälaatuinen viini käy tyylinsä puolesta kesäisille salaateille ja herkille kala- tai kanaruuille. Myös kesäkurpitsa- tai munakoisovuoka saa tästä viinistä rinnalleen hienoja sävyjä.