Hyväksi parsakokiksi oppii helposti kuka tahansa – Ota talteen alle puolen tunnin parsareseptit ja näppärät käsittelyvinkit

Ruoka

Hyväksi parsakokiksi oppii helposti kuka tahansa – Ota talteen alle puolen tunnin parsareseptit ja näppärät kä

Parsa

Yrttikimpusta

Paahdetun

Pirskahtelevan

Parsakokin pikakurssi

Tunnista tuore

Säilytä oikein

Kuori valkoiset parsat

Kypsennä napakaksi

maistuu parhaimmalta, kun maltat kypsentää sitä vain sen aikaa, että rakenteeseen jää vielä purutuntumaa.Nämä ajankohtaiset parsaruuat valmistuvat alle puolessa tunnissa. Resepteissä pääsevät esille parsan parhaat makuparit: sitruuna, pehmeät juustot, uppomuna ja tryffeli. Linkit resepteihin ja parsakokin parhaat vinkit löydät jutun lopusta., anjovisfileistä, valkosipulista ja sitruunasta valmistettu aromikas salsa verde -kastike maistuu aivan mahtavalle nopeasti keitetyn parsan ja kermaisen pehmeän burratajuuston kanssa. Jos haluat oikaista, voit keittämisen sijaan leikata tuoreen vihreän parsan kuorimaveitsellä ohuiksi lastuiksi ja sekoittaa tomaattien joukkoon.maalaisleivän päälle lastatussa parsaherkussa on kaikki maut, joista parsafani villiintyy: rapeaksi grillattua prosciuttoa, uppomunaa ja tryffeliöljyä. Prosciutto antaa parsalle sopivasti rasvaisuutta ja suolaisuutta, ja se pitää parsan rakenteen grillatessa juuri sopivan rapsakkana. Jos uppomunan kypsennys tuntuu vaivalloiselta, voit korvata sen löysäksi keitetyllä kananmunalla.sitruunainen voikastike valmistuu mutkattomasti ja on kiva vaihtoehto perinteiselle hollandaisekastikkeelle. Valuta kastiketta reippaasti kampasimpukoiden ja höyrytettyjen parsojen päälle niin, että ne imevät reippaasti makua, ja nosta pannu rennosti pöytään.Parsan väri määräytyy kasvatustavan mukaan. Vihreä parsa kypsyy valossa, valkoinen parsa mullan alla. Parsat voivat kypsyä myös violeteiksi.Vihreässä parsassa on tuoreen ruohon ja herneen aromia. Valkoinen parsa maistuu mehevän makealta, ja lisäksi siinä on aavistus kitkeryyttä.Tuore parsa on varrestaan jämäkkä ja suora. Veltto parsa kannattaa jättää kauppaan. Muista kurkistaa parsan kääreen sisään, niin näet, että varretkin ovat kunnossa.Kääräise tuoreet parsat kostean keittiöpyyhkeen sisään ja säilytä jääkaapin kylmimmässä paikassa, mielellään +1 asteessa.Parsat pysyvät pidempään mehevinä, kun teet niille kukkakimppukikan: Leikkaa parsojen tyvestä pari senttiä pois ja nosta parsat astiaan, jonka pohjalla on muutama sentti kylmää vettä. Parsojen leikkuupintojen pitäisi olla veden peitossa. Säilytä parsakimppu jääkaapissa.Leikkaa pari senttiä kuivahtanutta vartta pois. Kun otat parsan molemmista päistä kiinni ja taitat parsaa kevyesti, kuiva osa varresta katkeaa itsestään. Vihreässä parsassa kuivahtaneen osan voi erottaa vaaleammasta väristä. Painelemalla parsan vartta kynnellä voit huomata, missä puumainen osa alkaa.Tuoretta vihreää parsaa tai pikkuparsoja ei tarvitse välttämättä kuoria, mutta sitkeäkuorinen valkoinen parsa ja ulkomaalainen vihreä parsa suositellaan kuorittavaksi aina.Kuori valkoiset tankoparsat nupun alapuolelta parsankuorijalla tai kuorimaveitsellä pyöritellen parsoja leikkuulaudan päällä. Vihreät parsat kuoritaan noin puolesta välistä vartta.Keitä parsat kiehuvassa, suolalla maustetussa vedessä (2 tl suolaa / 1 l vettä). Keitinveden voi maustaa sitruunalla. Veteen voi myös ripauttaa sokeria, joka auttaa poistamaan valkoisen parsan aavistuksen kitkerää makua. Korkeassa parsakattilassa parsan herkät nuput jäävät veden pinnan yläpuolelle, jolloin ne höyrystyvät lempeästi kypsäksi. Keittämiseen sopii myös vaikkapa laakea paistokasari.Höyrykorissa tai kattilan höyrystinosassa parsan mausta tulee intensiivinen ja väri pysyy paremmin heleänä.Parsat kypsyvät myös 200-asteisessa uunissa pellin päällä öljyllä sipaistuna ja suolaripauksella maustettuna. Kypsennysaika riippuu parsan paksuudesta.Parsat voi mainiosti grillata kuumassa grillissä parilalevyn tai verkon päällä. Kääntele parsoja muutaman kerran grillauksen aikana, että pinta paistuu kauttaaltaan ruskeaksi.Valkoinen parsa kypsyy kypsennystavasta ja varren paksuudesta riippuen 8–10 minuutissa. Vihreä parsa kypsyy 2–5 minuutissa paksuudesta riippuen.Vihreää tuoretta parsaa ei välttämättä tarvitse kypsentää. Voit suikaloida sitä kuorimaveitsellä salaatteihin tai vaikka leivän päälle. Piirakoihin tai pizzoihin täytteeksi ladottua parsaa ei tarvitse esikypsentää.