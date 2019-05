Ruoka

Moni syö punariisiä alentaakseen kolesteroliaan, mutta luontaistuotteessa piilee vakavia riskejä

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Punariisiin muodostuu kolesterolilääkettä hiivasienten avulla

Punariisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa punariisivalmisteen myyntiä on rajoitettu

EFSA

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markkinoinnissa ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että tuotetta voisi käyttää kolesterolin alentamiseen.

Punariisin käyttäminen kolesterolilääkkeenä on vaikeaa ja vaarallista.

Punariisivalmisteiden sisältö on arvaamaton

Punariisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Greippimehun juominen lisää lihasvaurioiden riskiä lovastatiinin käyttäjillä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kenelle punariisivalmiste sopii?

Punariisin

Mahdollisista homemyrkyistä merkittävin on sitriniini, joka saattaa altistaa munuais- ja sikiövaurioille.

Artikkelin taustatyössä ovat auttaneet Ruokaviraston ylitarkastaja Marjo Misikangas ja Fimean yliproviisori Kristiina Pellas.

Oikaisu 28.5.2019 klo 13.33: Artikkelista poistettu punaisen riisin kuva, joka ei ole sama asia kuin punariisi.

suomalaiset syövät punariisistä valmistettua ravintolisää kohentaakseen kolesteroliarvojaan. Heidän mielestään luontaistuote on parempi vaihtoehto kuin kolesterolilääkkeenä käytetyt statiinit.Mutta onko asia näin?on Itä-Aasiasta peräisin oleva elintarvike ja rohdos. Aasiassa sitä on käytetty tuhansien vuosien ajan ruuan värjäämiseen ja säilömiseen sekä riisiviinin valmistamiseen. Sillä on myös pyritty edistämään ruuansulatusta ja verenkiertoa.Punariisi ei ole sama asia kuin ruuanlaitossa käytetty punainen täysjyväriisi. Punariisi on keitettyä vaaleaa riisiä, joka on fermentoitu Monascus-suvun hiivasienten avulla. Hiivat muuttavat riisin punaiseksi ja muodostavat siihen erilaisia ihmisen elimistöön vaikuttavia yhdisteitä.Yhdisteistä merkittävin on monakoliini K eli lovastatiini, joka on statiineihin lukeutuva kolesterolilääke. Lääketeollisuus valmistaa lovastatiinia samoista hiivoista, joita myös punariisissä esiintyy.EFSA eli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on todennut, että 10 milligramman päiväannoksina nautittuna punariisin lovastatiini madaltaa haitallista LDL-kolesterolia. Todennäköisesti se myös alentaa kokonaiskolesterolia ja triglyseridiarvoja sekä kohottaa hyvän HDL-kolesterolin määrää.on antanut luvan markkinoida punariisiä Euroopassa väitteellä ”punariisin monakoliini K edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina”. Tällä väitteellä saa kaupitella tuotteita, joiden yksi vuorokausiannos sisältää lovastatiinia 10 milligrammaa tai enemmän.Ongelmana on, että Suomessa Fimea on luokitellut vähintään 10 milligrammaa lovastatiinia sisältävät punariisivalmisteet reseptilääkkeiksi. Myös tätä vähemmän lovastatiinia sisältävät valmisteet ovat reseptilääkkeitä, jos niiden käyttötarkoitus on lääkkeellinen. Toisin sanoen Suomessa punariisiravintolisien markkinoinnissa ei saa antaa kuluttajalle sellaista vaikutelmaa, että tuotetta voisi käyttää kolesterolin alentamiseen.Lovastatiinin tehokas ja turvallinen päiväannos on 10–80 milligrammaa. On tosin näyttöä siitä, että lovastatiini vaikuttaa suotuisasti kolesteroliarvoihin jopa alle kolmen milligramman päiväannoksina. Tällaiset annokset ovat melko tavallisia luontaistuotekauppojen punariisivalmisteissa. Toisaalta kannattaa muistaa, että pieninäkin annoksina nautittuna punariisin lovastatiini aiheuttaa samoja sivuoireita kuin kolesterolilääkkeet ylipäätään.käyttäminen kolesterolilääkkeenä on vaikeaa ja vaarallista. Luontaistuoteteollisuuden prosessit eivät ole yhtä hallittuja kuin lääketeollisuuden. Punariisissä on monia elimistöön vaikuttavia yhdisteitä. Kaiken lisäksi valmisteita on usein täydennetty muilla ravintolisillä, kuten B-vitamiineilla, berberiinillä tai ubikinonilla. Kukaan ei tiedä, miten kaikki nämä yhdisteet vaikuttavat lovastatiiniin.Vuonna 2015 kolme viranomaistahoa mittasi Suomessa myytävien punariisivalmisteiden sisältöjä. Tarkistuksessa havaittiin, ettei pakkauksiin useinkaan ollut merkitty lovastatiinipitoisuutta, ja jos se oli merkitty, pitoisuus ei vastannut ilmoitettua. Lääkeaineen määrä vaihteli jopa saman tuote-erän sisällä. Tämän ja monien muiden selvitysten perusteella kolesterolilääkettä on liki mahdotonta korvata punariisillä turvallisesti.Vaarana ei ole vain punariisiin mahdollinen lääkinnällinen tehottomuus. Statiinimäärien vaihtelu voi myös johtaa ennustamattomiin haittoihin. Lovastatiinilla, kuten kaikilla statiineilla, on sivuvaikutuksia. Huonolla onnella se voi aiheuttaa vatsavaivoja, lihaskipuja, lihaskudoksen vaurioitumista, munuais- ja maksavaurioita sekä mahdollisesti sikiön kehityshäiriöitä. Kiinnostavana yksityiskohtana greippimehun juominen lisää lihasvaurioiden riskiä lovastatiinin käyttäjillä.turvallisuudesta on paljon vähemmän tutkittua tietoa kuin kolesterolilääkkeistä. On oikeastaan vain yksi tilanne, jossa punariisi on järkevä vaihtoehto puhtaalle kolesterolilääkkeelle: Jotkut potilaat vastustavat lääkkeitä periaatteellisista syistä ja suosivat luontaistuoteteollisuuden valmisteita.Tällaisen ihmisen voi olla helpompi sitoutua hoitoon, jos statiinit tarjoillaan punariisin muodossa. Vaikka punariisi ei ole paras saatavilla oleva lääke, se voi silti olla parempi vaihtoehto kuin kolesterolilääkityksestä kieltäytyminen.Osan ihmisistä kannattaa välttää punariisituotteita myös mahdollisten homemyrkkyjen takia. Myrkyistä merkittävin on sitriniini, joka saattaa altistaa munuais- ja sikiövaurioille. Lovastatiinia ei ylipäätään suositella lasta hankkiville, raskaana oleville, imettäville eikä lapsille. Sitriniini lisää entisestään näihin ryhmiin kohdistuvia riskejä. Viranomaisten vuoden 2015 raportissa suomalaisista punariisivalmisteista ei tosin löytynyt vaarallisia määriä sitriniiniä.Lovastatiini ei missään muodossa nautittuna sovi alkoholisteille eikä maksasairaudesta kärsiville, ja myös munuaisten vajaatoimintaa potevien tulee olla lääkkeen kanssa varovaisia.Punariisivalmisteita ei saa käyttää yhtä aikaa muiden statiinien kanssa ilman lääkärin lupaa.