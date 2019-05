Ruoka

Tämä herkullinen roseekuohu tulee Euroopan ytimestä ja sopii kevään juhlien maljajuomaksi

Cuvée Antoinette Crémant de Luxembourg Rosé Extra Dry



Luxemburg



Tuottaja: Domaines Vinsmoselle



Rypäleet: Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir



Hinta: 14,49 e



Saatavuus: Hyvä



★★★





Mikä? Alkon valikoimassa oli tämän viikon alussa 111 eri kuohuviiniä. Samppanjan, proseccon ja cavan sijaan voi välillä valita vähemmän tunnettuja kuohuviinejä. Tämän viikon suositusviini tuleekin Euroopan ytimestä, Luxemburgista.



Millainen? Vaalean roosassa viinissä on melko mieto tuoksu, jonka sitruunaista ja herukkamaista pohjavirettä maustaa pieni paahtoleivän ja kirsikkahillon sävy. Maku on melko kuiva. Hapot ovat miellyttävän pehmeitä, mikä tekee viinistä helposti lähestyttävän. Kuplat ovat pienehköjä. Keskipitkän maun lopussa on tyylikästä yrttisyyttä ja hitunen mineraalisuutta. Kokonaisuus on tyylikäs ja harmoninen.



Mihin? Kepeän tyylikkäässä roseekuohuviinissä on herkullinen aromimaailma, mikä tekee siitä sangen sopivan valmistujaisjuhlien maljajuoman.