Jäikö varhaisperunoita tähteeksi? Kokeile näitä helppoja perunaruokia iltapalalla tai brunssilla

Jos

Hurmaava

Alkukesän

Eikä

pitäisi valita vain yksi alkukesän tähtiraaka-aine, olisi varhaisperuna takuuvarmasti listauksen kärkikahinoissa. Ensimmäisistä potuista sopii nautiskella sellaisenaan, kenties tillitupsun, voinokareen ja miksei myös sillinpalan höystämänä.Kun pottujen makuun on päässyt, kannattaa niitä keittää kerralla isompi kattilallinen. Keitetyistä varhaisperunoista saa nimittäin loihdittua ihan uudenlaisia herkkupaloja.huiko- tai yöpala on keitetyillä perunoilla päällystetty tanskalainen voileipä kartoffelmad. Siinä perunan kumppanina on retiisiä, rapeaa sipulia ja piparjuuren piristämää majoneesia. Lisää ruokaisuutta leipään saa vaikkapa savukalalla tai kinkulla.iltapalalle tai brunssipöytään sopii myös perunagalette, joka tehdään kätevästi valmistaikinasta. Mehevyyttä piirakkaan tuo ranskankerma, ja pekoni antaa perunoille kaivattua suolaisuutta. Lisukkeena maistuu esimerkiksi yksinkertainen vihersalaatti.sovi unohtaa grillausta! Kesän kunniaksi vanha kunnon pyttipannu tehdään grillissä folionyytissä, vaikka ruoka onnistuu toki uunissakin. Tässä versiossa nyytin uumenista löytyy perunoiden lisäksi mausteista makkaraa, maissia, papuja ja jättiravunpyrstöjä, mutta pyttipannun perussääntöhän on, että sitä käytetään, mitä saatavilla on.