Tee nyt helpot marinadit ja nauti huomenna rennosta grilli-illasta – tässä ohjeet possulle, lohelle ja lisukesalaateille

Ruoka

Tee nyt helpot marinadit ja nauti huomenna rennosta grilli-illasta – tässä ohjeet possulle, lohelle ja lisukes

Grillijuhlat

Possunkassler

Lohi

Fattoush-salaatti

kuuluvat kesäiltoihin, olivatpa ne sitten rennot torstai-illan grillailut kotiväen kesken tai hulppeammat viikonloppukekkerit, joihin kutsutaan isompi porukka.Selvää on se, että isännän tai emännän illasta tulee mukavampi, kun ruuat voi valmistella hyvissä ajoin etukäteen. Näiden grilliruokien jujuna on esivalmistella pääraaka-aineet ja lisukkeet, jolloin ne saavat maustua rauhassa ainakin neljä tuntia tai jopa yön yli. Poikkeuksen tekee grillattu fattoush-salaatti, joka on parhaimmillaan juuri grillistä tulleena.sopii rasvaisuutensa ansiosta grilliin loistavasti. Tässä reseptissä possu marinoidaan savuisella viskillä terästetyssä maustekastikkeessa, jota käytetään myös lihan valeluun grillauksen aikana. Grillatun possun kanssa toimii savuchilillä maustettu ranch-kastike, ja raikkautta tuovat rapeat marinoidut kasvikset, jotka ovat helppo ja hyvä lisuke kaikkien grilliruokien seuraksi.puolestaan pääsee ennen grillausta kylpyyn aasialaishenkiseen maustekastikkeeseen. Lohivartaiden kanssa nautitaan raikasta salaattia, johon käytetään kesän ensimmäisiä porkkanoita, retiisejä ja herneitä. Salaatin juju on hölskytyskurkuissa, joilla maustetaan myös lohivartaiden ja salaatin kanssa tarjottava majoneesi. Ja vielä näpäkkä vinkki lohen grillaajalle: kun käytät kahta varrastikkua, palat eivät pääse pyörimään holtittomasti!on tuttu Lähi-idän keittiöistä, ja tässä versiossa kasvikset ja pitaleivänpalat saavat makua grillistä. Viimeistele salaatti kirpeällä sumakkimausteella, raikkailla granaattiomenan siemenillä ja suolaisella fetajuustolla.