Ruoka

Tummista rypäleistä tehty valkoviini on pieni trendi – tämä kohtuuhintainen pinot noir toimii pehmeiden juusto

Baron Von Maydell Spätburgunder Blanc de Noirs 2017



Saksa, Baden



Tuottaja: Baron Von Maydell GmbH



Rypäleet: Pinot Noir



Hinta: 14,99 e



Saatavuus: Hyvä



★★★★





Mikä? Alkon pienissä erikoiserissä on kiehtovia tuotteita viiniharrastajalle. Niiden hintataso on enimmäkseen melko korkea, mutta joukkoon mahtuu myös kohtuuhintaisia juomia. Kesäkuun erikoiserässä oli mukana tummista rypäleistä tehtyjä valkoviinejä, jotka ovat maailmalla pienehkö trendi – erityisesti Pinot Noir on suosittu. Viikon viini on Baron Von Maydellin tuottama Spätburgunder Blanc de Noirs, joka tulee Saksan Badenista.



Millainen? Vaalean viinin tuoksu on kohtalaisen runsas, ja siinä tulee esille kivellisiä hedelmiä, kuten persikkaa tai aprikoosia, sekä kypsää omenaisuutta ja mineraalisuutta. Maku on kuiva ja keskipitkä. Aluksi suun täyttää paksuhko ja runsas hedelmäisyys, joka on suorastaan täyteläinen. Runsaat hapot tuovat pirteää raikkautta maun loppupuolella. Jälkimaussa erottuu mineraalisuutta ja kaikuja kivellisistä hedelmistä.



Mihin? Runsas ja melko täyteläinen viini sopii kermaisten ruokien pariksi, joissa pääraaka-aineena on paistettua lohta tai kanaa. Myös maukkaat ja pehmeän rasvaiset juustot sopivat tälle viinille.