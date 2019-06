Ruoka

Sangria on juomien pyttipannu, siihen voi lisätä vaikka mitä – 10 vinkkiä, joilla loihdit raikkaan kesäjuoman

Kuumana

1. Rakenna sangria näin

2. Valitse viini Espanjasta tai Portugalista

3. Terävöitä tarpeen mukaan

4. Makua hedelmistä ja marjoista

5. Kikkaile mausteilla

6. Älä kitsastele jäiden kanssa

7. Hulluttele tarjoiluastialla

8. Vaihda valkoiseen tai roseesangriaan

9. Alkoholitonkin onnistuu

10. Seurana maistuu suolainen

Sangriavinkkejä antoi Turun ruoka- ja juomakulttuurilähettiläs ja baarimestari Tanja Raunio.

kesäpäivänä kaipaa kylmää ja virkistävää juomaa. Helppo ja rento vaihtoehto on vanha kunnon sangria, jonka voi tilanteen mukaan tehdä perinteisesti, vaaleana tai vaikka alkoholittomana. Tässä kymmenen vinkkiä entistä parempaan sangriaan.Kaada pullollinen viiniä kannun tai kulhon pohjalle ja purista sekaan kahden appelsiinin ja yhden sitruunan mehu. Kaada sekaan 1 dl brandya. Voit lisätä myös hieman sokeria tai sokerilientä. Lopuksi lisää jäät ja viipaloidut sitrushedelmät. Pidennä juoma sitruunalimonadilla, kivennäisvedellä tai molemmilla. Sekoita varovasti, etteivät hiilihapot katoa. Voit tehdä sangriapohjan hiilihapollisia juomia ja jäitä lukuun ottamatta etukäteen jääkaappiin odottamaan.Sangrian koti on Iberian niemimaalla, joten erityisesti espanjalaiset tai portugalilaiset viinit sopivat sen pohjaksi. Hyvä nyrkkisääntö on ostaa edullinen viini, jota mieluusti joisi muutenkin. Punaviineistä hyviä ovat tempranillo, merlot tai cabernet sauvignon. Valkoviineistä sangriaan käy hyvin chardonnay, joka ei riitele sitrushedelmien kanssa.Väkevä alkoholi antaa sangrialle ryhtiä, mutta välttämätön se ei ole. Espanjalaisittain juomaan lorautetaan tilkka brandya, mutta myös aprikoosibrandya tai sitruslikööriä kannattaa kokeilla. Valkoiseen sangriaan saa ryhtiä myös vaalealla vermutilla.Appelsiinit, sitruunat, limetit ja muut sitrushedelmät antavat sangrialle makua ja tekevät siitä näyttävän. Viipaleet tai lohkot käyvät hyvin, mutta viitseliäs voi toki leikellä hedelmistä koristeellisempiakin paloja. Marjakaudella sangriassa kannattaa kokeilla myös tuoreita mansikoita, vadelmia, karhunvatukoita tai herukoita. Jos haluat, voit uuttaa hedelmiä ja marjoja viinissä ja brandyssa ennen juoman viimeistelyä.Sangrian sekaan sopivat hyvin esimerkiksi kanelitangot tai tähtianikset. Myös tuoreet yrtit, kuten kaneli- tai thaibasilika, sitruunamelissa ja minttu sopivat sangrian sekaan. Syötävät kukat somistavat erityisesti vaaleaa sangriaa.Tee sangriaan isoja jääpaloja esimerkiksi pakastusrasiassa. Isot jäät sulavat hitaammin, eikä juoma vetisty. Mitä enemmän jäitä on, sitä paremmin sangria pysyy kylmänä ja houkuttelevana.Boolimalja ja kannu lienevät ne tutuimmat ja kätevimmät tarjoiluastiat etenkin isommille sangriasatseille, mutta kulhon kanssa sopii leikitellä tilanteen mukaan. Kokeile vaikka karahvia tai kukkamaljakkoa, tai tarjoa mökkitalkoiden sangria suomalaisten suosikista eli ämpäristä. Yhdelle tai kahdelle sangriat sopii valmistaa suoraan laseihin.Valkoiseen ja roseesangriaan kannattaa valita kuivanpuoleinen viini, jolloin makeutta voi säätää sopivaksi sitrusmehun ja virvoitusjuoman avulla. Kuohuviinikin käy! Brandyn tilalla terästyksenä voi kokeilla väkevää ja kirkasta sitruslikööriä, joka ei ”sotke” juoman väriä.Käytä alkoholitonta viiniä, ja korvaa brandy laadukkaalla täysomenamehulla, joka antaa juomalle ryhtiä. Muuten alkoholiton sangria tehdään samalla tavalla kuin perussangria.Sangrian seuraan sopivat kaikki suolaiset pikkunaposteltavat, kuten sipsit, suolapähkinät tai popcornit. Ja kun espanjalaisesta juomasta on kyse, kannattaa kokeilla myös tapaksia ja pintxoja. Helppo valinta on leikkelelautanen, jonka voi kasata esimerkiksi hyvästä ilmakuivatusta kinkusta, salamista, oliiveista ja juustosta.