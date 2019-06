Ruoka

Ryhdikäs ja napakka juhannuskuohu

Charles de Fère Crémant du Jura Brut



Ranska, AOC Crémant du Jura



Tuottaja: Charles de Fère



Rypäleet: Chardonnay, Pinot Noir



Hinta: 14,99 e



Saatavuus: Hyvä



★★★





Mikä? On sangen todennäköistä, että juhannuksena poksuvat cava-, prosecco- ja samppanjapullojen korkit. Jos haluat kulkea omaa polkuasi, kokeile juhannusjuomana tätä harvinaisempaa kuohuviiniä Juran alueelta Ranskasta. Vaikka Jura tunnetaan parhaiten hyvin erikoisista viineistään – esimerkiksi sherrymäisestä Vin Jaunesta ja makeasta Vin de Paillesta, joka tehdään kuivatuista rypäleistä – on tässä kyseessä aivan tavallinen kuohuviini. Sveitsin rajaa vasten sijaitseva Juran alue on myös pioneerimaisessa maineessa alkuviinien suhteen. Maailmalla sommelierit ovat jo muutaman vuoden hehkuttaneet Juran mainioita viinejä.



Millainen? Vaaleassa viinissä on miedohko tuoksu. Aromit ovat puhtaan hedelmäisiä, ja niissä voi aistia keltaista omenaa, melonia, sitrusta ja aavistuksen mineraalisuutta. Maku on täysin kuiva, keskihapokas ja keskitäyteläinen. Maussa aromeista yllättää paahteinen mineraalisuus, jota on enemmän kuin tuoksu antaa odottaa. Keskipitkä maku on ranskalaiseen tapaan ryhdikäs ja napakka.



Mihin? Tämä kuplajuoma on kelpo valinta juhannuksen maljannostajaisiin. Se käy myös hyvin ruokapöytään miedoille ruuille, kuten kylmille salaateille tai grillatulle miedosti maustetulle kananpojalle.