HS:n parhaat reseptit mansikkakauden alkuun: Mansikkakakku tehdään tänä kesänä jättikokoisista kauralastuista

Kotimaisen

Kreikkalainen

Kauralastu

mansikan pääsatokausi on alkamassa, tiedotti Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto aiemmin tällä viikolla. Eteläisessä Suomessa mansikkaa kerätään jo, ja mansikat kypsyvät hyvää tahtia myös keskisessä Suomessa, Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. Pohjoissuomalaisten mansikoiden makuun päästään hieman myöhemmin.Alkukesän kelit ovat olleet mansikanviljelyn kannalta suotuisat, ja liitto odottaakin pääsadosta laadukasta. Moni meistä nauttii kauden ensimmäiset mansikat sellaisenaan, mutta niistä sopii myös kokata kesäisiä herkkuja vaikka juhannuspöytään. Linkit ohjeisiin löydät jutun lopusta.mansikkasalaatti muistuttaa tuttua esikuvaansa – onhan mukana fetaa ja oliiveita – mutta tässä versiossa tomaatit päästetään kesälomalle, ja niiden tilalle salaattiin laitetaan meheviä mansikoita. Makeat mansikat ja suolainen feta muodostavat varsin veikeän makuparin, jota kannattaa ehdottomasti kokeilla.on koulun kotitaloustuntien klassikko, ja tässä ohjeessa lastut paistetaan jättikekseiksi, joita käytetään kakkupohjan tapaan. Kauralastujen väliin tulee kermaista mascarponevaahtoa ja tietenkin reilusti mansikoita. Kakku on helppo tehdä, mutta se on syytä tarjota välittömästi kokoamisen jälkeen, sillä keksit vettyvät helposti.Hieman haastavampaa kesäleivontaa edustaa mansikkainen tuxedo-kakku, joka saa nimensä siitä, että vaalea ja tumma kakkupohja vuorottelevat samaan tapaan kuin valkoinen ja musta smokeissa. Kakkupohjien väliin tulee voikreemiä ja mansikoita, ja koko komeus päällystetään vielä sokerimassalla. Näppärä voi askarrella kakun pinnalle vielä ylimääräisiä sokerimassakoristeita.