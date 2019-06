Grillatessa voi syntyä syöpää aiheuttavia yhdisteitä, mutta isomman riskin muodostaa paljon yleisempi ruoka-aine vilja

Ruoka

Grillatessa voi syntyä syöpää aiheuttavia yhdisteitä, mutta isomman riskin muodostaa paljon yleisempi ruoka-ai

Aiheuttaako grillaaminen syöpää?

Grillatun lihan bentso(a)pyreeni lisää syöpäriskiä

Suomen kiihkeä grillikausi ei muodosta erityistä uhkaa

6 vinkkiä PAH-yhdisteitä kaihtavalle grillaajalle:

Vinkkien lähteet: Ruokavirasto ja Ruokatieto-yhdistys.