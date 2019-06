Keittiömestari Kari Aihisen ohjeilla kalasaalis muuttuu haukikebabiksi, rapeiksi muikuiksi ja juhlavaksi savusiiaksi

Ruoka

Keittiömestari Kari Aihisen ohjeilla kalasaalis muuttuu haukikebabiksi, rapeiksi muikuiksi ja juhlavaksi savus

maistuu kalaruoka, ja erityisen herkulliset eväkkäät kalastetaan tietenkin itse vaikka mökkireissun yhteydessä. Tosin nämä kolme ohjetta onnistuvat taatusti, vaikka kalat nappaisi kaupan tiskistä. Linkit resepteihin ovat jutun lopussa.savustettu siika on juhlavaa tarjottavaa jo sellaisenaan, mutta kun valutat savukalan päälle tummaa porter-BBQ-kastiketta, makuyhdistelmä on lyömätön. Savusiian seurana maistuu ruokaisa kyssäkaali-kvinoasalaatti, jossa on pieni chilin potku.esikypsennetään uunissa, jolloin niille riittää ripeä grillaus, jossa kebabit saavat hyvän värin ja sopivasti grillin savuista aromia. Haukikebabien kanssa tarjotaan aasialaishenkistä kiivisalsaa ja hauskaa suolapähkinädippiä, joita kannattaa kokeilla muidenkin grilliruokien lisukkeena.ovat suomalaisen festariruuan klassikko, ja kun uppopaistat muikut japanilaisittain tempuratyylillä, kaloista tulee takuulla rapeita. Tempuramuikkujen parhaat makuparit ovat norimerilevällä maustettu majoneesi ja wasabin raikastama retikkasalaatti.