Ruoka

Sardinialainen valkoviini on oiva pari kesän kasviksille

In Cantos Vermentino di Sardegna 2018



Italia, DOC Vermentino di Sardegna



Tuottaja: Cantina di Dolianova



Rypäleet: Vermentino



Hinta: 11,98 e



Saatavuus: Hyvä, viini on Alkon vakiovalikoimassa



★★★





Mikä? Heinäkuun ensimmäinen viikon viini on antoisa valkoviini Italian Sardiniasta. Tämä Toscanan korkeudella ja Korsikan eteläpuolella sijaitseva saari tuottaa mainioita cannonau-punaviinejä (joiden rypäle on Grenache) sekä valkoviiniä Vermentino-rypäleestä. Kuumassa ja kuivassa ilmastossa tämä lajike on osoittautunut tuottavansa mielenkiintoisia valkoviinejä, joihin saadaan raikasta hapokkuutta kuumuudesta huolimatta.



Millainen? Vaalean, hieman vihertävän kellertävän viinin tuoksu on melko neutraali. Siinä voi aistia päärynää, yrttisyyttä ja aavistuksen nenää kutittavaa mineraalisuutta. Maku on lähes kuiva. Pieni määrä sokeria nostaa mukavasti esiin viinin hedelmäaromeja. Viini on selkeästi keskipitkä. Kohtalainen hapokkuus luo selvästi esiin tulevaa raikkautta. Suutuntumassa maistaa ensin päärynää, sitten yrttejä ja lopuksi sitruksia ja mineraalisuutta. Viinin maukas ja kepeän raikas kokonaismaku on tasapainoinen.



Mihin? Kevyt, raikas ja melko miedoista mauista koostettu viini on mitä parhain kumppani kesäpöydän salaateille ja kasviksille. Mietous ja raikkaus tekevät viinistä myös hyvän aperitiivin.