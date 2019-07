Ruoka

Kun viinissä on vähän alkoholia, se on usein ruokajuomana tavallista mielenkiintoisempi

Mikä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millainen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mihin?

On tavallaan valitettavaa, että viineissä on alkoholia. Runsas viinien nauttiminen aiheuttaa humaltumista – mitä monissa tilanteissa voi haluta välttää. Alkoholin merkitys viinille on kuitenkin olennainen: se vaikuttaa viinin makuun esimerkiksi täyteläisyyden tuntua lisäämällä. Täyteläiset viinit ovat nykyään vallitseva trendi, mutta vähäalkoholisten, keveiden viinien suosio on kasvussa.Ruokapöydässä kevyt viini on useimmiten mielenkiintoisempi vaihtoehto kuin täyteläinen ja paksu viini. Keveys jättää tilaa ruokien ominaisuuksille, ja yhdistelmissä korostuu viinin ateriaa raikastava vaikutus.Mehrlein Riesling 9,5 % 2017 on hyvä esimerkki onnistuneesta matala-alkoholisesta viinistä. Luontainen vähäinen alkoholi saadaan aikaan korjaamalla rypäleet aikaisin, jolloin käymisen tarvitsemaa sokeria on vielä vähän. Seurauksena on myös aromien vähäisyys ja vihertävyys, mutta rieslingin kohdalla tämä ei ole ongelma, sillä sen tyyliin sopivat miedot ja vihertävän omenaiset aromit.Viikon viinissä onkin selvän omenainen tuntuma niin maussa kuin erittäin runsaassa hapokkuudessa. Viinin kevyttä ja rapeaa makua pehmentää sopiva määrä sokeria, joka myös nostaa hiukan kypsempiä persikkaisia aromeja esiin. Sokeri tuntuu vain jonkin aikaa viinin keskimaussa, lopussa maku on täysin kuiva.Rapean raikas ja kevyt Mehrlein Riesling 9,5% 2017 on parhaimmillaan kesäpäivän salaattien kanssa.