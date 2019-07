Ruoka

Tätä keksitaikinaa ei ole tarkoituskaan paistaa, vaan se kaavitaan kulhosta suoraan suuhun

K

New Yorkissa

Ohessa

Jos kuitenkin

ukapa ei rakastaisi keksitaikinan kaapimista kulhosta leipomisen jälkeen. Kekseliäät taikinafanit ovat vieneet rakkaan taikinan syömisen astetta pidemmälle ja nostaneet sen herkuttelun päärooliin.Kulhoon jäänyt kakku- tai keksitaikina on useimpien mielestä koukuttavaa syötävää. Voin ja sokerin yhdistelmässä on jotakin alkukantaisen ihanaa. Tämän ovat markkinaihmiset haistaneet, joten keksitaikinaa on voinut bongata muun muassa cookie dough -jäätelöstä.sijaitseva Do cookie dough -ravintola nosti taikinansyömisen ihan uudelle tasolle. Paikan liikeidea pohjautuu erilaisille keksitaikinoille, joita kauhotaan laareista jäätelökioskien tapaan kulhoon.Lontoolaisessa ostoskeskuksessa sijaitseva Naked dough perustuu samanlaiseen oivallukseen. Siellä erityisen suosittua on ottaa keksitaikinan lisäksi kuppiin pehmistä.Annoskoko saattaa tuntua skandinaaviseen niukkuuteen tottuneelle liian isolta, varsinkin kun taikina on maustettu kaikenlaisella ekstralla maapähkinävoista vaahtokarkkeihin.oleva perusohje tyydyttänee useimpien makeanhimon ihan sellaisenaan, mutta reseptiä voi muunnella mielikuvituksen ja ravintoloiden esimerkin mukaan.Trendikäs sekoittelee ”yksisarvisen ruuan” eli unicorn foodin, joka sisältää suklaahippujen sijaan vaahtokarkkeja ja nonparelleja. Kaurakeksien rakastaja sujauttaa taikinaan kaurahiutaleita ja M&M’s-karkkeja.mieli tekee suklaata, mutta perusrouhe tuntuu liian tavalliselta, rouheen voi korvata Kinder-suklaalla ja Nutellalla.Jos näin toimitaan, on syytä antaa varoitus: kaikkien yli 10-vuotiaiden mielestä lopputulos saattaa olla turhankin tuhti.